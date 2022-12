Perspectives CSN 2023 - Le rôle des syndicats plus important que jamais !

MONTRÉAL, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que la présidente de la CSN, Caroline Senneville, faisait connaître aux médias quelques grands dossiers et enjeux qui mobiliseront la centrale syndicale en 2023. Accompagnée d'une travailleuse et de deux travailleurs venus illustrer concrètement ces sujets par leur histoire poignante, la présidente a notamment fait état des situations problématiques liées à l'inflation, aux pénuries de main-d'œuvre, aux enjeux des réseaux publics, au travail des enfants, à l'immigration temporaire et à la transition écologique juste.

Des droits bafoués… et des témoignages éloquents

« Si quelqu'un doutait encore de l'utilité du syndicalisme de nos jours, 2022 nous a clairement montré pourquoi la défense des travailleuses et des travailleurs, que ces personnes soient syndiquées ou non, est plus nécessaire que jamais, a affirmé d'entrée de jeu Mme Senneville. Il est faux de dire que les salaires ont rattrapé l'inflation. Si les salaires étaient si attrayants, on ne se retrouverait pas avec une pénurie de main-d'œuvre si grave. »

La CSN attendra notamment du gouvernement des solutions pour pallier les ruptures de services dans les réseaux de la santé et des service sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. « L'organisation du travail n'a aucun sens, les conditions sont terribles. L'équation est la suivante : surcharge + faible rétention = attractivité quasi nulle, ajoute la présidente. Et les offres salariales du gouvernement au secteur public sont risibles. » Claudine Léveillé, technicienne en éducation spécialisée depuis 25 ans souffrant d'une commotion cérébrale liée au travail, ajoute : « Dans mon milieu, on est rendu à offrir des services qui ne sont pas à la hauteur tout en mettant en péril la santé et la sécurité des gens qui y travaillent. Les ruptures de services et la surcharge sont la cause de mon accident de travail. »

Même son de cloche en ce qui a trait aux droits des travailleurs étrangers temporaires (TET). Steve Houle, président d'un syndicat du milieu de la transformation alimentaire employant un bon nombre de TET, déclare : « Même si la CAQ dit qu'elle veut "en prendre moins, mais en prendre soin…", on s'aperçoit que dans bien des cas, les soins ne sont pas au rendez-vous. On est témoins de nombreux retards dans le renouvellement des permis de travail ou des visas qui privent les TET de soins de santé ou de la possibilité de sortir du pays. Aussi, les logements fournis sont souvent sur le bord de l'insalubrité et les droits élémentaires des locataires, dont le droit à la vie privée, ne sont pas respectés. On les accompagne comme on peut, mais c'est difficile avec les employeurs. »

Transition juste : où est le capitaine du bateau ?

Le contexte climatique entraînera des conséquences graves sur des milliers de personnes en emploi. Certaines vont perdre leur gagne-pain, d'autres devront se recycler après parfois des décennies dans le même emploi. « La situation exige du gouvernement des mesures rapides de formation et d'accompagnement, parce que les impacts du réchauffement climatique sont déjà là. Qu'on pense aux insectes qui dévastent les forêts et qui nuisent à l'industrie du bois et du tourisme, ou encore aux impacts de la décarbonisation sur le transport, par exemple. »

André Giguère, mécanicien depuis 32 ans à Sherbrooke, enchaîne : « Les gens de ma profession sont loin d'être suffisamment formés pour s'occuper des véhicules électriques. On doit s'adapter et ça presse. Une formation pointue existe, mais les employeurs tardent à l'implanter. Le gouvernement pourrait commencer par assujettir tous les garages pour qu'ils offrent cette formation. »

« Trop de choses manquent de bon sens dans l'organisation du travail : on veut un "virage vert" sans se préoccuper des conséquences sur les emplois ; on tolère le travail des enfants de moins de 14 ans même si les blessures dans ce groupe d'âge sont en très forte hausse ; on recrute des personnes non formées pour travailler en santé et en éducation sans vraiment les accompagner. Ça suffit, l'exploitation, c'est assez le manque de vision cohérente. La CSN va toujours dénoncer ça haut et fort. Et au gouvernement, je dis ceci : on ne trouvera pas de solution pérenne sans écouter celles et ceux qui travaillent sur le terrain et les syndicats qui les représentent. »

