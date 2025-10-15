L'IA, le perfectionnement et l'atténuation des risques d'affaires parmi les thèmes forts

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Devant l'incertitude économique, les chefs de la direction des plus grandes et des plus influentes sociétés canadiennes s'efforcent de stimuler leur productivité et de renforcer leur résilience, notamment en tirant avantage d'une utilisation pratique et active de l'intelligence artificielle (IA), selon le sondage Perspective des chefs de la direction canadiens de 2025 de KPMG au Canada.

Au pays, l'IA figure au sommet des priorités d'investissement pour 78 % de ces dirigeants - un taux quasi identique à leurs homologues mondiaux (71 %) - et pour 83 % des chefs de moyennes entreprises (PME) sondés dans le cadre d'une autre enquête de KPMG.

« Les chefs de la direction canadiens se tournent vers de nouveaux outils pour redéfinir la réussite et propulser la transformation de leur société, alors qu'ils naviguent de plus en plus difficilement dans une incertitude accrue, affirme Benjie Thomas, chef de la direction et associé principal chez KPMG au Canada. Le défi consiste à investir méthodiquement leur capital afin que l'IA s'aligne sur leur stratégie d'affaires, soit adéquatement mise en œuvre et s'intègre à leurs activités de sorte à assurer des gains de productivité substantiels. Bien sûr, tout cela n'est possible qu'avec le soutien, la formation et la compétence des employés. »

Récemment, Statistique Canada a révélé que la productivité de la main-d'œuvre et les investissements globaux des entreprises - déjà faibles - ont reculé au deuxième trimestre de 2025, un problème qui perdure au pays.

« Il est impossible de redresser la productivité sans investissements des entreprises. C'est pourquoi il est encourageant de voir les sociétés investir dans des outils d'IA qui peuvent renverser les déclins », souligne M. Thomas.

En effet, l'IA - sa compréhension et sa mise en œuvre - s'avérera la priorité opérationnelle absolue des dirigeants canadiens pour les trois prochaines années, 73 % d'entre eux envisageant d'investir de 10 à 20 % de leur budget dans cette technologie au cours des 12 prochains mois. En comparaison, leurs homologues ailleurs dans le monde ont classé l'IA au deuxième rang, sous la transformation numérique et la connectivité, 69 % d'entre eux ayant l'intention d'y consacrer de 10 à 20 % de leur budget au cours de la prochaine année.

Dans notre sondage, nous avons demandé aux chefs de la direction de nommer les qualités essentielles pour diriger leur organisation dans un contexte d'instabilité géopolitique et de faible croissance économique. Ils mentionnent la « capacité à diriger la transformation et le changement de culture », la « capacité à agir avec une grande agilité et à accélérer la prise de décisions sous pression », le « renforcement des capacités de projection stratégique et de planification de scénarios » et le fait d'assurer « la compréhension et la compétence des employés en matière d'IA ».

« Le Canada entame une période charnière alors qu'il remanie son économie et que l'IA transforme les entreprises, indique M. Thomas. Les chefs de la direction reconnaissent que, pour bâtir un pays prospère et dynamique, tout commence par leur organisation et leur capacité à diriger et à inspirer leurs équipes pour accélérer l'innovation et la croissance. La complaisance n'a plus sa place. »

Déployer l'IA dans un but précis

Bien que près de 8 chefs de la direction canadiens sur 10 (78 %, c. 79 % des chefs ailleurs) repensent la formation et le perfectionnement de leurs employés à l'ère de l'IA, seuls 17 % (c. 20 % dans le monde) affirment que leur organisation est outillée pour aider ses employés à tirer pleinement parti des avantages de l'IA. Les résultats sont similaires pour les moyennes entreprises canadiennes : 86 % repensent la formation de leurs employés, mais seuls 38 % s'estiment capables d'améliorer les compétences de ceux-ci en matière d'IA.

Par conséquent, moins d'un dirigeant canadien sur cinq (16 %, c. 20 % des dirigeants ailleurs) croit en la capacité de ses employés à exploiter le plein potentiel de l'IA, selon le sondage. La confiance est également faible (35 %) dans les moyennes entreprises canadiennes.

« Les intégrations les plus réussies de l'IA commencent avec les employés », affirme Timothy Prince, associé directeur canadien, Clients et marchés chez KPMG au Canada. Les dirigeants d'entreprise qui saisissent les occasions sans craindre l'inconnu sont en mesure de faire de l'IA bien plus qu'un simple outil de productivité : cette technologie peut les aider à transformer leur organisation en améliorant et en élargissant les capacités, la créativité et l'incidence des employés et en stimulant l'innovation. »

« Ceux qui approchent l'incertitude avec imagination et curiosité libéreront le plein potentiel de l'IA parce qu'ils pourront non seulement rationaliser les opérations, mais aussi proposer des solutions audacieuses à des défis commerciaux et sociétaux complexes. »

« Déployée adéquatement, l'IA change déjà bien des choses : elle transforme la résilience de la chaîne d'approvisionnement, atténue les risques liés à la cybersécurité et détecte les activités frauduleuses, personnalise l'expérience client à grande échelle, fait des percées dans le diagnostic et le traitement de maladies, optimise la planification urbaine dans les zones sujettes à des catastrophes naturelles, suit les émissions de carbone et optimise la consommation énergétique de centres de données », ajoute M. Prince.

Atténuer les risques liés à la croissance

Les chefs de la direction au Canada et ailleurs dans le monde ont indiqué que la résilience de la chaîne d'approvisionnement est l'enjeu le plus important dans leur prise de décisions à court terme. Au Canada, les pressions réglementaires, la cybersécurité, l'éthique et la gouvernance de l'IA, et l'intégration de l'IA dans les processus et les systèmes organisationnels sont les autres enjeux qui orientent ces décisions. Ailleurs dans le monde, ce sont l'intégration de l'IA dans les processus et les systèmes organisationnels, la cybersécurité, l'incertitude économique mondiale, puis les pressions réglementaires qui dictent les décisions à court terme.

« C'est un environnement difficile qui laisse planer beaucoup d'incertitude pour les entreprises, notamment liée aux relations commerciales, aux cybermenaces, aux technologies perturbatrices, comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, et aux nouveautés réglementaires, souligne M. Prince. Dans le doute, il serait naturel de suspendre les investissements, mais nos clients nous disent plutôt - et les sondages le confirment - qu'ils continuent d'investir dans des domaines qui les rendront plus forts, plus agiles et, donc, plus résilients. »

En effet, pour atténuer les risques d'exploitation pressants, les chefs de la direction canadiens ont indiqué qu'ils augmenteront leurs investissements au cours des trois prochaines années dans les domaines suivants : la cybersécurité et la résilience numérique; la conformité à la réglementation et aux normes de déclaration; la recherche de solutions et technologies innovantes pour percer de nouveaux marchés ou étendre les opérations; l'intégration, la gouvernance et l'éthique de l'IA; ainsi que la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la continuité opérationnelle.

Apprenez-en plus sur les résultats du sondage Perspective des chefs de la direction.

À propos du sondage Perspective des chefs de la direction de KPMG et du sondage sur l'adoption de l'IA générative en entreprise

La 11e édition du rapport Perspective des chefs de la direction de KPMG, auquel ont participé 1 350 chefs de la direction entre le 5 août et le 10 septembre 2025, fournit des renseignements uniques sur l'état d'esprit, les stratégies et les tactiques de planification des chefs de la direction. Tous les répondants pilotent des sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 500 millions de dollars américains, et un tiers des sociétés sondées ont un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars américains. Le sondage a été mené auprès de chefs de la direction dans 11 grands marchés (Allemagne, Australie, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, France, Inde, Italie, Japon et Royaume-Uni) et dans 12 secteurs d'activité (gestion d'actifs; automobile; services bancaires; consommation et commerce de détail; énergie; soins de santé; infrastructure; assurance; sciences de la vie; fabrication; technologie; télécommunications).

Entre le 15 août et le 3 septembre 2025, KPMG au Canada a sondé 753 dirigeants d'entreprise pour obtenir leurs points de vue sur l'adoption, l'intégration et le rendement du capital investi de l'IA, ainsi que sur la formation et les compétences des employés. Le sondage en ligne a été mené sur la plateforme de recherche Methodify de Sago. Soixante-quatre pour cent (64 %) des répondants travaillent pour des sociétés fermées et 36 %, pour des sociétés cotées en bourse. Trente pour cent (30 %) ont déclaré des recettes annuelles supérieures à 1 milliard de dollars; 35 %, entre 500 millions et 1 milliard de dollars; 30 %, entre 100 millions et 500 millions de dollars; et 5 %, entre 50 millions et 100 millions de dollars.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils, et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit, et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr.

Pour toute demande d'information de la part des médias, s'adresser à :

Caroline Van Hasselt

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

416-777-3288

[email protected]

SOURCE KPMG LLP