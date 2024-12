NEWMARKET, ON, le 19 déc. 2024 /CNW/ - L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Police fédérale de la Région du Centre de la GRC a reçu l'autorisation du procureur général d'entreprendre des procédures en vertu de l'article 83 du Code criminel du Canada relativement à des infractions liées au terrorisme.

L'individu, qui était une personne adolescente au début de l'enquête, a comparu en cour et a par la suite été libéré sous des conditions strictes imposées par le tribunal en attendant l'issue d'une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public en matière de terrorisme présentée en vertu de l'article 810.011 du Code criminel.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents empêche la diffusion de tout autre renseignement au sujet de cette personne. Puisque l'enquête criminelle se poursuit et que l'affaire se trouve devant les tribunaux, la GRC ne fournira aucun autre détail pour le moment. À défaut d'autres commentaires à ce sujet, la GRC tient toutefois à souligner que la protection de la sécurité nationale du Canada demeure une priorité pour l'organisation.

« L'EISN de la Région du Centre (RGT et sud-ouest de l'Ontario) collabore avec ses partenaires pour assurer la sécurité de la population canadienne et protéger les intérêts du Canada ici et ailleurs dans le monde. La GRC tient à remercier, le Service de police régional de York, le SCRS, la Section provinciale de la lutte contre le terrorisme de la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police de Toronto, l'ASFC, le SPPC et le Bureau du Procureur général de l'Ontario de leur aide dans ce dossier. »

Surint. James Parr, off. resp., EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario

Faits saillants

L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) se compose de représentants de la GRC, de services de police municipaux et provinciaux et d'organismes fédéraux et provinciaux partenaires. L'EISN recueille, échange et analyse des renseignements sur les menaces à la sécurité nationale et sur les actes criminels d'extrémisme et de terrorisme.

Les partenaires du Groupe des cinq ont récemment publié un rapport conjoint au sujet de la prévalence de l'extrémisme violent chez les jeunes. Consultez le rapport pour en savoir plus à ce sujet et contribuer à la sensibilisation de votre communauté.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou prévoie de commettre un acte de violence ou d'aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, ou qu'elle s'y prépare, communiquez avec votre service de police local. Il est impératif de signaler toute activité suspecte. En cas de menace immédiate pour votre sécurité, ou celle des autres, composez le 911.

Les signalements non urgents peuvent être faits au Réseau info-sécurité nationale de la GRC au numéro 1-800-420-5805 ou en ligne à l'adresse http://www.grc.ca/signalez-la.https://rcmp.ca/report-it

