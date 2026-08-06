Perséides et éclipse solaire : un rare rendez-vous céleste au parc national du Mont-Mégantic

NOTRE-DAME-DES-BOIS, QC, le 6 août 2026 /CNW/ -- Du 11 au 28 août, le parc national du Mont-Mégantic sera le théâtre d'une séquence astronomique exceptionnelle réunissant les Perséides, une éclipse solaire partielle et une éclipse lunaire partielle. Un enchaînement rare qui donnera lieu à des activités d'observation au pied de la montagne et à des occasions d'entrevues pour expliquer ces phénomènes au grand public.

Une éclipse solaire pendant les Perséides

Moment fort de l'été astronomique, les Perséides seront observables au parc national du Mont-Mégantic du 11 au 14 août. Cette année, l'événement prend une dimension particulière : le 12 août, une éclipse solaire partielle sera également visible au Québec, faisant de cette journée une occasion unique d'émerveillement céleste.

Au parc, des activités d'observation sécuritaire du Soleil seront offertes à la base de la montagne, si le ciel est dégagé, avec plusieurs instruments d'observation adaptés. L'occasion sera aussi idéale pour rappeler les consignes de sécurité liées à l'observation solaire et pour vulgariser simplement la mécanique d'une éclipse.

Une édition des Perséides favorisée par la nouvelle lune

Le même soir, la nouvelle lune viendra améliorer les conditions d'observation des Perséides en réduisant la clarté lunaire. Dans un ciel bien noir, loin des grands centres urbains, les étoiles filantes ont beaucoup plus de chances de se laisser voir.

Situé au cœur de la toute première Réserve internationale de ciel étoilé au monde, le parc national du Mont-Mégantic demeure l'un des lieux les plus connus au Québec pour vivre ce grand classique de l'été astronomique.

Une seconde éclipse pour conclure août

Deux semaines plus tard, dans la nuit du 27 au 28 août, une éclipse lunaire partielle presque totale sera également visible au Québec. Après l'éclipse solaire du 12 août et les Perséides, ce troisième phénomène complétera une séquence astronomique particulièrement dense pour la fin de l'été.

Activités au parc national du Mont-Mégantic

Perséides : activités présentées du 11 au 14 août au parc national du Mont-Mégantic à l'ASTROLab, au pied de la montagne.

Observation extérieure à l'œil nu et aux télescopes, si la météo le permet.

Activités avec réservation déjà complètes

Disponibilités sur place le jour même en dernière minute donnant accès à l'aire d'observation et animation.

Activité payante, offerte selon les conditions du ciel.

Porte-paroles disponibles pour les médias

Des porte-paroles du parc national du Mont-Mégantic et de son musée l'ASTROLab peuvent être disponibles pour des entrevues avant et pendant les Perséides afin d'aborder les sujets suivants :

Comment observer les Perséides et pourquoi la nouvelle lune aide cette année;

Ce qu'est une éclipse solaire partielle et comment l'observer de façon sécuritaire;

Ce qu'on pourra voir lors de l'éclipse lunaire partielle de la fin août;

Le rôle du parc national du Mont-Mégantic et de la Réserve internationale de ciel étoilé dans la protection du ciel nocturne.

Plus d'information en autonomie https://www.eclipsequebec.ca/eclipses-a-venir/

À propos du parc national du Mont-Mégantic

Le parc national du Mont-Mégantic situé au cœur de la première Réserve internationale de ciel étoilé est reconnu pour la qualité de son ciel, sa mission de conservation et son offre d'activités de plein air et d'astronomie. Avec son musée l'ASTROLab, il contribue depuis plusieurs décennies à faire découvrir l'Univers au grand public et à sensibiliser la population à la protection du ciel nocturne.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements : Adrien De Alexandris, [email protected]