INVITATION AUX MÉDIAS - Nouveaux jardins et accès complètement repensé

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Kariane Bourassa, le ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard et le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy, invitent les médias à une conférence de presse au sujet des travaux d'aménagement du nouveau stationnement et des jardins d'inspiration anglaise réalisés au Parc de la Chute-Montmorency. Ce sera l'occasion de voir les aménagements quelques jours avant leur ouverture officielle au public.

Date : Lundi 13 juillet 2026



Heure : 9 h



Endroit : Manoir Montmorency, Salle Mary Pattersen

2490 avenue Royale, Québec, G1C 1S1

Merci de confirmer votre présence à M. Simon Boivin: [email protected]

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, Téléphone : (418) 254-9314, [email protected]; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Téléphone : (514) 264-1202, [email protected]