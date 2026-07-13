Patrimoine et tourisme - Nouveaux aménagements et réflexion d'avenir

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, le ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, et le président-directeur général de la Sépaq, Martin Soucy, ont profité d'une visite du nouveau stationnement et des nouveaux jardins du Parc de la Chute-Montmorency pour lancer une réflexion sur l'avenir du site patrimonial.

Les travaux réalisés ont permis de recréer des jardins d’inspiration anglaise qui font renaître l’époque victorienne autour du manoir Montmorency. Le stationnement a été déplacé. Le réaménagement des voies d’accès et le nouveau pavillon d’accueil, avec des bornes d’accès, réduisent déjà l’engorgement autrefois causé par l’achalandage sur l’avenue Royale et le boulevard des Chutes.

La deuxième attraction touristique la plus courue de la région de Québec a subi une importante cure de rajeunissement dans le secteur du haut de la chute. Annoncé en 2024, le réaménagement réalisé au coût de 16,6 millions $ sera accessible à tous dans son ensemble à partir du 17 juillet 2026.

Jardins inspirés de l'époque victorienne

Les travaux réalisés ont permis de recréer des jardins d'inspiration anglaise qui font renaître l'époque victorienne. Ils sont sillonnés de sentiers de gravier qui permettent de déambuler dans les allées de plantes indigènes. Accessible aux personnes à mobilité réduite, l'endroit offre un panorama spectaculaire sur le fleuve et l'île d'Orléans, et est doté d'un système d'éclairage pour profiter des installations en soirée.

Circulation plus fluide

Le stationnement a été déplacé à l'arrière du manoir Montmorency. Le réaménagement des voies d'accès et le nouveau pavillon d'accueil, avec des bornes qui permettent d'acheter son billet une fois stationné, réduisent déjà l'engorgement autrefois causé par l'achalandage sur l'avenue Royale et le boulevard des Chutes. Le stationnement est accessible aux visiteurs depuis la mi-juin.

Le nombre de places de stationnement a été accru de 130 à 300 cases dont la moitié est végétalisée, un espace spécifique a été prévu pour les autobus et le parcours à sens unique améliore la sécurité sur les lieux. Les travaux ont tous été réalisés avec l'approbation du ministère de la Culture et des Communications et les vestiges archéologiques ont été préservés dans les règles de l'art.

Vision d'avenir pour un site qui a du potentiel

La visite a été l'occasion pour les ministres du gouvernement du Québec de mandater la Sépaq pour réfléchir aux prochaines étapes de mise en valeur du Parc de la Chute-Montmorency, l'une des signatures touristiques de la capitale.

L'objectif est d'analyser le potentiel d'accueil et d'hébergement et d'évaluer les besoins futurs en mobilité et en fluidité du site. La possibilité d'un projet hôtelier et le remplacement éventuel du téléphérique seront au nombre des sujets à documenter. Ces analyses visent à alimenter la création d'un plan directeur pour les années à venir.

CITATIONS

« Les travaux réalisés avec les nouveaux jardins et le stationnement rendent le Parc de la Chute-Montmorency encore plus attrayant pour une sortie en plein air en famille ou entre ami(e)s. Que ce soit pour une marche contemplative ou pour relever le défi des 487 marches de l'escalier panoramique, il s'agit d'un endroit exceptionnel où on peut bouger au cœur d'un paysage à couper le souffle. J'invite la population à découvrir ou redécouvrir ce joyau patrimonial qui contribue à notre qualité de vie. »

Kariane Bourassa, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Je me réjouis d'abord pour les citoyens du quartier pour qui le désengorgement de la circulation représente une amélioration concrète de leur qualité de vie. Le Parc de la Chute-Montmorency est un emblème incontournable pour la capitale qui génère des retombées importantes. C'est pourquoi je considère essentiel que l'on investisse comme nous l'avons fait dans cet attrait touristique majeur, dans le respect de son caractère patrimonial, et que l'on réfléchisse à son potentiel pour l'avenir, notamment la possibilité d'un projet hôtelier. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency

« Je veux saluer le travail réalisé par les équipes et nos partenaires qui sont parvenues à bonifier l'expérience de visite tout en mettant en valeur le caractère historique des lieux. Un soin particulier a été mis à recréer le charme des jardins de l'époque. J'insiste aussi sur la qualité de l'aménagement global qui permet au visiteur de s'approprier les lieux sans croiser de véhicule. La réflexion qui sera entamée par la Sépaq sur le potentiel d'avenir du site se fera avec les mêmes égards pour l'histoire et la beauté de l'endroit. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

FAITS SAILLANTS

Parc de la Chute-Montmorency

Plus de 930 000 jours de visite par année

jours de visite par année Hauteur de la chute : 83 mètres (30 mètres de plus que les chutes Niagara)

mètres (30 mètres de plus que les chutes Niagara) Nombre de marches dans l'escalier panoramique : 487

Jardins d'inspiration anglaise

Superficie : 10 500 m²

Longueur des sentiers : quelque 555 mètres

49 nouveaux arbres et 10 arbres transplantés

Plus de 2 600 arbustes

arbustes Plus de 1 600 plantes vivaces et graminées

plantes vivaces et graminées Plus de 600 plantes annuelles

Plus de 18 000 bulbes (principalement des tulipes)

Stationnement (secteur du manoir Montmorency)

Superficie : 8 400 m²

Nombre de cases : 319 (158 sur surface asphaltée et 161 sur une surface gazonnée)

(158 sur surface asphaltée et 161 sur une surface gazonnée) Nombre de bornes de paiement : 5

161 nouveaux arbres

Plus de 6 500 arbustes

Plus de 1 400 plantes vivaces et graminées

Plus de 380 plantes annuelles

Plus de 3 300 bulbes (principalement des tulipes)

Cliquez ici pour télécharger des photos des aménagements. Crédit Sépaq.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Sources et informations : Simon Boivin, Responsable des relations, avec les médias, Sépaq, Téléphone : (418) 254-9314, [email protected]; Flore Bouchon, Conseillère stratégique aux communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air; Téléphone : (514) 264-1202, [email protected]; Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, Téléphone : (367) 990-1882, [email protected]