Le gouvernement lance deux appels de projets pour renforcer la présence du Québec aux grandes conférences de l'ONU sur la biodiversité et sur les changements climatiques

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, annonce le lancement de deux appels de projets visant à soutenir la participation de représentants de la société civile québécoise ainsi que des nations autochtones aux conférences de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en matière de biodiversité et de changements climatiques, qui se tiendront à l'automne 2026.

Il s'agit de la 17e Conférence des Parties (CdP-17) à la Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra du 19 au 30 octobre 2026 à Erevan, en Arménie, et de la 31e Conférence des Parties (CdP-31) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se déroulera du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Türkiye.

Ces appels de projets, qui s'adressent aux organismes de la société civile ainsi qu'aux nations, communautés et organisations autochtones au Québec, ont pour but de faire rayonner leur expertise en matière de conservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale. Ils s'inscrivent dans une volonté de reconnaître et de mettre en valeur la diversité des savoirs, des pratiques et des expertises portés par ces acteurs, y compris l'apport distinctif des nations, communautés et organisations autochtones, dont le leadership en matière de biodiversité et de climat contribue de manière essentielle aux efforts collectifs.

Une aide financière maximale de 5 000 $ par projet peut être accordée, montant pouvant atteindre 8 000 $ pour les demandeurs dont la résidence principale se situe au nord du 49e parallèle. Un même demandeur peut soumettre une candidature dans le cadre de chacun des appels à projets, à condition de présenter deux projets distincts. L'aide financière ne peut être combinée pour un même projet.

Les demandes doivent être transmises au plus tard le 5 juillet 2026.

Faits saillants :

La CdP-17 sur la biodiversité est un rendez-vous international majeur tenu tous les deux ans, qui réunit les acteurs engagés dans la conservation de la biodiversité. La CdP-31 sur les changements climatiques constitue, pour sa part, un moment clé de la gouvernance climatique mondiale, réunissant annuellement les Parties à la Convention pour faire progresser l'action climatique.

L'appel de projets pour la CdP-17 sur la biodiversité est financé par le Plan nature 2030.

L'appel de projets pour la CdP-31 sur les changements climatiques est financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

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