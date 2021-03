Période de renouvellement des baux - La Ville de Montréal rappelle certaines règles de protection aux locataires

MONTRÉAL, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la période de renouvellement des baux s'amorce à Montréal, le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, a rappelé aujourd'hui l'importance pour les locataires de bien se protéger pendant cette période, alors que le manque de logements abordables demeure criant à Montréal.

Au fil des ans, le nombre de logements disponibles à Montréal a diminué de façon importante. Le taux d'inoccupation sur l'île de Montréal est maintenant légèrement au-dessus du seuil d'équilibre de 3 %, à 3,2 %, alors qu'il était de 1,6 % l'année dernière, avant la crise sanitaire liée à la COVID-19. Ce revirement s'explique en partie par une diminution du solde migratoire international, l'annulation des cours universitaires en personne et le retour sur le marché locatif de logements de type Airbnb, dans la dernière année.

« On se retrouve actuellement face à une situation où les logements qui réapparaissent sur le marché ne correspondent pas à la capacité de payer de la majorité des locataires. En tant qu'administration, nous voulons éviter que des locataires se retrouvent sans logement cet été. Voilà pourquoi nous recommandons aux locataires montréalais de renouveler leur bail, si cela est possible pour eux. Sinon, avant de résilier leur bail, ils doivent s'assurer d'en avoir signé un nouveau », a insisté M. Beaudry.

Comme elle l'a fait en 2020, la Ville de Montréal déploiera une campagne multiplateforme pendant la période où les locataires doivent décider s'ils renouvellent ou non leur bail, afin de réitérer les messages de sensibilisation et rappeler aux locataires leurs droits. Un blitz publicitaire à la radio et sur le web sera mené jusqu'au 12 mars, tandis que la campagne se poursuivra dans les médias sociaux jusqu'à la fin mars.

Investissement dans le logement abordable

Depuis trois ans, la Ville de Montréal a posé plusieurs gestes significatifs afin de protéger et d'améliorer l'abordabilité du parc de logements, dont la refonte de ses programmes de subvention à l'habitation, l'adoption de sa Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables et la mise en place du Règlement pour une métropole mixte.

« Nous poursuivons la réalisation de logements sociaux, abordables et communautaires pour soutenir les personnes plus vulnérables, en collaboration avec les partenaires du milieu. Pour y parvenir cependant, un réinvestissement majeur du gouvernement du Québec dans le programme AccèsLogis est requis. Il est temps de remettre la machine en marche. La situation actuelle nous démontre clairement que les besoins sont encore très présents », a ajouté Robert Beaudry.

Informations pour les locataires

En raison de la pandémie, visiter des logements et déménager est plus complexe cette année. De plus, les logements abordables se font rares. Si vous le pouvez, renouvelez votre bail actuel . Sinon, avant de résilier votre bail, assurez-vous d'en signer un nouveau;

. Sinon, avant de résilier votre bail, assurez-vous d'en signer un nouveau; Vous pensez quitter votre logement en raison d'une augmentation de loyer ou d'un problème de salubrité? Informez-vous sur vos droits. Consultez montreal.ca ;

Consultez ; Vous n'êtes pas obligé d'accepter une augmentation de loyer si elle vous semble excessive;

si elle vous semble excessive; Dans le cas d'une reprise de logement , vous pouvez obtenir une indemnité équivalente à vos frais de déménagement;

, vous pouvez obtenir une indemnité équivalente à vos frais de déménagement; En cas d' éviction pour subdivision, agrandissement ou changement d'affectation de logement, où cela est possible, vous avez droit à une indemnité de trois mois de loyer et à des frais raisonnables de déménagement;

pour subdivision, agrandissement ou changement d'affectation de logement, où cela est possible, vous avez droit à une indemnité de trois mois de loyer et à des frais raisonnables de déménagement; Si votre logement présente un problème de salubrité , demandez à votre propriétaire de le corriger. Si le problème ne se règle pas dans un délai raisonnable, communiquez avec votre arrondissement au 311;

, demandez à votre propriétaire de le corriger. Si le problème ne se règle pas dans un délai raisonnable, communiquez avec votre arrondissement au 311; Votre propriétaire demande que vous quittiez votre logement temporairement pour y faire des travaux? Cela est possible pour des travaux majeurs de plus d'une semaine. Dans ce cas, une indemnité doit vous être offerte.

Rappelons que la Ville de Montréal a ajouté 1 M$ en 2020 et 1 M$ en 2021 au budget de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour son service de référence et d'accompagnement des ménages montréalais. Le service est disponible pour accompagner tous les ménages dans le besoin.

