Période de dégel 2026 - Le 16 mars : début de la période de restrictions de charges des véhicules lourds dans la zone 1

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - La période au cours de laquelle les limites de charges autorisées seront réduites en raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier débutera le lundi 16 mars, dans la zone 1. En ce qui concerne les zones 2 et 3, les dates actuellement visées sont respectivement les 23 et 30 mars.

Les dates de restrictions de charges peuvent être devancées, suspendues ou retardées en fonction de l'évolution des conditions météorologiques. Elles couvrent non seulement la période de dégel, mais également celle durant laquelle la chaussée récupère sa capacité portante.

Rappelons que les limitations de charges imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l'ensemble des usagers de la route. À cela s'ajoute la préservation d'un réseau sécuritaire. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Société de l'assurance automobile du Québec signalent aux différents partenaires de l'industrie l'importance de respecter les règles en matière de transport. Ceux-ci ne sont pas à l'abri d'éventuelles sanctions.

Faits saillants

Zones de dégel :

La zone 1 couvre le sud du Québec, soit les grands centres tels que Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec, et s'étend jusqu'à Rivière-du-Loup.



La zone 2 est située immédiatement au nord de la zone 1, et inclut les réserves fauniques La Vérendrye et des Laurentides, ainsi que le Témiscamingue, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Rimouski, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.



La zone 3 se trouve au nord de la zone 2, et inclut l'Abitibi, la région de Chibougamau-Chapais ainsi que la réserve faunique Ashuapmushuan.

Le panneau routier « En période de dégel », installé à divers endroits sur les chemins publics du Québec et réservé à la période de dégel, indique l'obligation de respecter les restrictions de charges en vigueur.

Dégel - Période de restrictions de charges

