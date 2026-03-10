Conditions hivernales difficiles : les usagers de la route appelés à la prudence

QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Au cours des prochaines heures, d'importantes précipitations de neige et de pluie verglaçante s'abattront sur plusieurs régions du Québec et rendront les déplacements difficiles. Compte tenu de ces prévisions, le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande aux usagers de reporter tout déplacement non essentiel.

En amont de l'épisode météorologique et pendant toute sa durée, les équipes du Ministère seront déployées sur l'ensemble du réseau routier afin d'appliquer les fondants et les abrasifs requis. La situation sera surveillée de près partout dans la province. Les opérations d'entretien seront ainsi ajustées en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations.

Les usagers de la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite selon les conditions routières, qui pourraient varier rapidement.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, les usagers devront :

se renseigner sur l'état de la chaussée et les conditions de visibilité sur l'une ou l'autre des différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone);

s'assurer que leur véhicule est équipé d'une trousse de secours;

déneiger et déglacer entièrement leur véhicule, notamment les vitres, les rétroviseurs, le toit, le capot, les phares et la plaque d'immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers devront :

adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières;

maintenir une distance sécuritaire avec les véhicules qui les précèdent;

s'assurer d'être visibles en utilisant correctement le système d'éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position), particulièrement lorsque la visibilité est réduite;

rester prudents et patients près des véhicules de déneigement, et s'assurer d'être vus par leurs conducteurs, en raison des angles morts importants de ces machines imposantes.

Faits saillants

Annuellement au Québec, le Ministère :

entretient plus de 33 280 km de route;

investit plus de 477 M$ dans l'ensemble des opérations d'entretien hivernal;

affecte près de 1 740 camions de déneigement aux opérations;

épand plus de 775 280 tonnes de sel et un million de tonnes d'abrasifs.

