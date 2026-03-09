Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 13 au 14 mars

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 13 au 14 mars. Cette entrave est requise afin d'effectuer notamment des travaux d'entretien et des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel.

Fermeture de l’autoroute 25 durant la nuit du 13 au 14 mars (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture du tunnel durant la nuit du 13 au 14 mars (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Une fermeture de l'autoroute 20 en direction ouest est également prévue dans le secteur de Sainte-Julie durant la nuit du 14 au 15 mars. Cette entrave est requise pour le démantèlement d'un mât d'éclairage.

Fermetures de nuit - Semaine du 9 mars

Nuit du 13 au 14 mars

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h .

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 23 h à samedi 8 h . Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Avenue Souligny

Fermeture complète de l'avenue Souligny dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 22 h 30 à samedi 8 h .

Nuit du 14 au 15 mars

Autoroute 20 en direction ouest

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 102 (Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville) et l'entrée en provenance du boulevard Armand-Frappier situé près de l'échangeur des autoroutes 20 et 30, de samedi 22 h à dimanche 9 h . L'entrée en provenance du boulevard Armand-Frappier et du chemin du Fer-à-Cheval sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. Une présence policière est prévue pour faciliter la circulation dans le secteur.



Autoroute 20 en direction est

Fermeture de l'entrée en provenance de la rue Nobel, de samedi 21 h 30 à dimanche 9 h .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724