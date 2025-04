Une alliance puissante célébrant la force, la rédemption et la détermination sans faille

TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - PERFECT Sports, fabricant de la protéine DIESEL® New Zealand, est fier d'annoncer une collaboration exclusive avec « Thunderbolts* » de Marvel Studios, en salle seulement dès le 2 mai.

Ce partenariat représente une nouvelle étape importante pour PERFECT Sports, après le succès retentissant de sa récente collaboration avec « Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » de Marvel Studios.

La promotion, qui se déroulera du 1 avril au 30 juin 2025, célèbre la sortie de « Thunderbolts* » par des activations dynamiques et des produits en édition limitée offerts aux consommateurs partout au Canada et aux États-Unis. Dans le cadre de cette collaboration, PERFECT Sports est également fier de commanditer la première mondiale, s'alignant ainsi avec l'un des films les plus attendus de l'année.

« Chez PERFECT Sports, nous croyons que la grandeur naît de la résilience, d'un objectif clair et de la capacité à dépasser ses limites », déclare Bruce Colero, propriétaire de PERFECT Sports. « S'associer à Thunderbolts* de Marvel Studios -- un film qui parle de rédemption et d'être prêt à affronter l'impossible -- est une évidence pour nous. Ce n'est pas seulement un moment excitant pour notre marque, c'est l'expression même de notre philosophie : BE GREAT.™ »

PERFECT Sports représente tous ceux et celles qui souhaitent s'élever, progresser et devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent SE RELEVER et BE GREAT.™ Les produits en édition limitée inspirés de « Thunderbolts* » de PERFECT Sports arrivent bientôt chez un détaillant près de vous. Trouvez un point de vente sur www.perfectsports.com et suivez @perfectsports sur les réseaux sociaux pour du contenu exclusif et des concours spéciaux.

Regardez « Thunderbolts* » de Marvel Studios en salle dès le 2 mai.

À propos de PERFECT Sports

Fondée sur les principes d'innovation, de qualité et d'intégrité, PERFECT Sports® est la marque de protéines de lactosérum la plus vendue au Canada, offrant une nutrition premium, propre et efficace. Des athlètes de haut niveau aux passionnés recherchant la meilleure nutrition, PERFECT Sports propose des produits testés selon les normes de l'AMA, vraiment propres et hautement performants pour alimenter votre parcours.

Parmi ses produits phares : DIESEL® New Zealand Whey Protein, barres protéinées DIESEL®, ULTRA FUEL Whey Protein et Essential Creatine. Quelle que soit votre ambition, PERFECT Sports vous aide à aller plus loin, à repousser vos limites et à BE GREAT.™

À propos de Thunderbolts de Marvel Studios

Dans « Thunderbolts* », Marvel Studios réunit une équipe non conventionnelle d'antihéros : Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le Fantôme, Taskmaster et John Walker. Après s'être retrouvés pris dans un piège mortel tendu par Valentina Allegra de Fontaine, ces marginaux désabusés doivent s'embarquer dans une mission dangereuse qui les obligera à affronter les recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il la rédemption et s'unira-t-il pour former quelque chose de plus avant qu'il ne soit trop tard?

Le film met en scène Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, David Harbour, Hannah John-Kamen et Julia Louis-Dreyfus.

Jake Schreier réalise « Thunderbolts* » et Kevin Feige en est le producteur. Louis D'Esposito, Brian Chapek et Jason Tamez sont producteurs exécutifs. Le scénario a été écrit par Joanna Calo, Eric Pearson et Lee Sung Jin.

« Thunderbolts* » de Marvel Studios en salle seulement dès le 2 mai.

