AURORA, ON, le 3 janv. 2025 /CNW/ - PERFECT Sports, pionnier dans le domaine de la nutrition sportive haut de gamme, est fier d'annoncer une collaboration exclusive avec « Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » de Marvel Studios, en salle dès le 14 février. Cette collaboration marque un moment historique pour PERFECT Sports, célébrant la force, la persévérance et les valeurs héroïques incarnées par Capitaine America, ainsi que l'engagement de PERFECT Sports envers l'excellence.

La promotion, qui débute aujourd'hui, mettra en lumière la sortie de « Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » à travers des activations captivantes, des produits en édition limitée et des opportunités exclusives pour les clients de PERFECT Sports et les fans canadiens. Considéré comme l'un des films les plus attendus de l'année, « Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » porte l'héritage héroïque à l'écran.

« Chez PERFECT Sports, nous sommes fiers d'offrir des produits qui permettent à nos clients d'atteindre leurs objectifs avec force, détermination et intégrité », déclare Bruce Colero, propriétaire de PERFECT Sports. « Collaborer avec Marvel Studios pour le film « Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » et son personnage principal, qui incarne l'héroïsme et la persévérance, n'est pas seulement une opportunité excitante; c'est un témoignage de notre dévouement à aider les individus à révéler leur potentiel et, comme notre slogan le dit, à SOYEZ GRAND™. »

PERFECT Sports est ravi de s'associer à ce film et invite les fans à partager leur enthousiasme.

Restez à l'écoute pour plus de détails sur la promotion et les opportunités exclusives en visitant www.perfectsports.com et en nous suivant sur les réseaux sociaux.

Regardez « Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » de Marvel Studios, en salle seulement dès le 14 février.

À propos de PERFECT Sports

Fondé sur les principes d'innovation et de qualité, PERFECT Sports s'engage à offrir les produits de nutrition sportive de la plus haute qualité aux athlètes, passionnés de fitness et consommateurs soucieux de leur santé. Avec un engagement envers des suppléments propres, efficaces et fiables, les produits de PERFECT Sports sont testés selon les normes de l'AMA, garantissant qu'ils répondent aux besoins des athlètes d'élite tout en maintenant les normes les plus élevées. Des poudres protéinées haut de gamme comme DIESEL New Zealand Whey aux suppléments avancés, PERFECT Sports s'est forgé une réputation d'excellence en aidant les individus à dépasser leurs limites et à atteindre leur meilleur.

À propos de « Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » de Marvel Studios

Après avoir rencontré le nouveau président américain Thaddeus Ross, Sam se retrouve au cœur d'un incident international. Il doit découvrir la raison d'un infâme complot mondial avant que le véritable maître d'œuvre ne fasse voir le monde entier en rouge.

« Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » met en scène Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson et Harrison Ford.

Le film est réalisé par Julius Onah et produit par Kevin Feige et Nate Moore. Louis D'Esposito et Charles Newirth sont les producteurs exécutifs.

« Capitaine America : Le Meilleur des Mondes » sortira en salle le 14 février 2025.

