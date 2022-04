Percer les mystères des virus transmis par les insectes

« Des variations dans la démographie des insectes, dues entre autres aux changements climatiques, entraînent la circulation de flavivirus dont on ignore l'existence. Il y a donc un besoin urgent d'identifier de nouvelles cibles et thérapies antivirales. Le tout passe par une meilleure compréhension au niveau moléculaire », lance le professeur Chatel-Chaix, qui étudie les flavivirus depuis près de 10 ans.

Au Canada, le virus du Nil occidental est endémique et peut causer une encéphalite grave qui peut s'avérer mortelle. En 2018, le Québec a d'ailleurs connu un nombre record de cas d'infections au virus du Nil avec 201 cas et 15 décès répertoriés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le virus de la dengue, lui, cause la maladie virale transmise par les insectes la plus répandue au monde. L'infection par le virus Zika in utero peut entraîner de graves anomalies neurodéveloppementales chez les nouveau-nés, y compris une microcéphalie congénitale.

Déchiffrer la stratégie virale pour mieux soigner

Le chercheur, spécialisé en virologie moléculaire, s'intéresse plus particulièrement à ce qui se passe à l'intérieur de la cellule infectée. Il tente de comprendre comment ce genre de virus parasite les organites de la cellule à son avantage.

« Lorsque le flavivirus entre dans la cellule pour se répliquer, il remodèle plusieurs compartiments cellulaires et va même jusqu'à reprogrammer les mitochondries à ses propres fins. Or, ces dernières servent d'usines de production d'énergie. C'est un peu comme si un voleur entrait dans votre maison, désactivait tous les systèmes d'alarme, réarrangeait votre mobilier et vidait votre frigo », explique le professeur Chatel-Chaix.

Cette stratégie permet au virus de gagner du temps avant que la cellule ne se rende compte de son infiltration. Déchiffrer ce processus de détournement des ressources intracellulaires permettrait éventuellement de trouver des cibles thérapeutiques avec un large spectre.

L'équipe du professeur Chatel-Chaix travaille d'ailleurs sur la protéine NS4B présente chez les flavivirus. « Cette protéine joue un rôle critique dans la réplication du génome du virus dans la cellule, mais aussi dans les processus de modification impliquant la mitochondrie. Réussir à mieux comprendre comment la protéine favorise la réplication virale permettra de comprendre comment fonctionnent les médicaments qui ciblent NS4B et qui sont actuellement en essais cliniques », rapporte le chercheur.

Déchiffrer les mécanismes moléculaires qui régulent le fonctionnement de ces usines virales, que ce soit pour le virus Zika, le virus de la dengue ou celui du Nil occidental, pourrait aider les scientifiques comme le professeur Chatel-Chaix à identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques pour réduire le risque d'infection chez les personnes touchées par ces maladies infectieuses au Canada et ailleurs.

