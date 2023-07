Pénuries de main-d'œuvre : 46 % des PME touchées par l'enjeu sont inquiètes pour leur avenir à court ou moyen terme

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Un nouveau rapport de sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) fait le point sur l'enjeu des pénuries de main-d'œuvre pour les PME québécoises en mai 2023 en comparant leurs évolutions avec des données de 2021. La publication de la FCEI révèle la durée estimée de survie de leur entreprise selon les propriétaires de PME, si l'enjeu reste le même ou s'aggrave. Parmi ceux touchés par le manque d'employés, 46 % évaluent un risque à court (6 %) et moyen terme (40 %).

La comparaison des résultats de cette année avec ceux de 2021 met en lumière une amélioration. Le nombre de propriétaires de PME estimant que leur entreprise ne pourrait pas survivre moins d'un an a diminué de moitié, passant de 12 % en 2021 à 6 % en 2023. La proportion des PME ne pensant pas survivre sur le long terme (plus de 5 ans) est passée de 23 % en 2021 à 33 % en 2023. Cependant, concernant l'impact sur le moyen terme (1 à 4 ans), la proportion est passée de 45 % en 2021 à 40 % en 2023.

« Que près de la moitié des entrepreneurs québécois se disent à risque à moyen terme en raison des pénuries de main-d'œuvre, démontre comment cet enjeu met une pression énorme sur leurs dos. La bonne nouvelle, c'est que la pression diminue sur le court et moyen terme. On peut voir ici les effets positifs du travail des PME pour faire face à cet enjeu ainsi que les retombées des programmes gouvernementaux. L'enjeu reste de taille et urgent pour notre économie. Il faut poursuivre et accentuer les efforts », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les pénuries de main-d'œuvre sont encore un frein pour 85 % des PME

Le rapport de la FCEI illustre que les pénuries de main-d'œuvre sont toujours un frein majeur pour 85 % des PME québécoises. En effet, 60 % manquent d'employés et 25 % ont tout leur effectif, mais subissent des coûts supplémentaires importants. La FCEI note ici aussi une légère amélioration, car le nombre de PME touchées directement diminue de six points de pourcentage. Il reste que le pourcentage de PME subissant des impacts directs et indirects importants reste inchangé.

Les PME en situation de pénuries de main-d'œuvre cherchent davantage de postes à temps plein :

80 % cherchent à combler des postes de personnel de production et métiers spécialisés à temps plein (67 % en 2021),

50 % cherchent du personnel technique ou administratif à temps plein (38 % en 2021),

46 % sont à la recherche de personnel de vente (33 % en 2021),

34 % veulent combler des postes de cadres et gestionnaires (19 % en 2021).

« Ce ne sont pas les opportunités qui manquent pour les PME dans les régions du Québec, mais bien le manque de candidats à temps plein pour leur permettre de croître davantage. Les contraintes sont encore nombreuses pour les dirigeants de PME, comme la difficulté de trouver des candidats aux compétences répondants à leurs besoins, la difficulté des petites entreprises de répondre aux attentes des candidats ou encore la concurrence entre elles, les grandes entreprises et le gouvernement pour les mêmes candidats. Les deux tiers des emplois du secteur privé se trouvent en petites entreprises. Économiquement, on a tout à gagner à mieux les outiller pour relever le défi du manque d'employés », ajoute François Vincent.

Les PME ciblent les interventions nécessaires par le gouvernement du Québec

Les données de ce coup de sonde démontrent une légère amélioration de la situation, mais l'enjeu reste majeur pour les PME et pour l'économie du Québec. Pour les aider à faire face au défi des pénuries de main-d'œuvre, les propriétaires de PME dressent les priorités que devrait prendre le gouvernement du Québec :

Augmenter les crédits d'impôt leur étant destinés pour qu'ils puissent offrir de meilleures conditions de travail (55 % en 2023; 49 % en 2021),

Une réduction des taxes et impôts des PME (55 % en 2023; 57 % en 2021),

Une bonification des crédits d'impôt destinée aux particuliers pour rendre le marché du travail plus attractif (42 % en 2023; 30 % en 2021),

Faciliter le recrutement et réduire les délais de traitement des demandes d'embauche (39 % en 2023; 32 % en 2021),

Aider à trouver des candidats dans notre région (faciliter l'arrimage entre les chercheurs d'emploi et les employeurs) (35 % en 2023; 30 % en 2021),

La création de programmes pilotes pour accélérer l'immigration dans des secteurs économiques touchés par des pénuries de main-d'œuvre (35 % en 2023; 30 % en 2021).

« Le gouvernement a plusieurs cordes à son arc pour aider les PME à faire face aux pénuries de main-d'œuvre. Il faut à tout prix continuer l'action, l'accélérer et assurer une action concertée. La prochaine mise à jour et le prochain budget pourront comprendre des actions clés. D'ici là, nous croyons que le gouvernement devrait créer un groupe d'action gouvernemental pour lutter contre les pénuries de main-d'œuvre, coprésidé par les ministres de l'Emploi et de l'Économie. Ainsi, il pourrait en faire une plus grande priorisation tout en assurant une meilleure coordination de l'action gouvernementale des nombreux ministères impliqués. Il y a une réelle opportunité de continuer d'améliorer l'action et de faire une différence positive pour les PME et l'économie du Québec », conclut François Vincent.

Méthodologie

Sondage omnibus du Québec en ligne de la FCEI. Dates du sondage : du 20 avril au 31 mai 2023. Résultats : basés sur les réponses de 903 membres de la FCEI qui sont propriétaires de PME et issus de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste avec le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de +/-3,3 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]