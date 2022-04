Pénurie de main-d'œuvre record dans le transport scolaire : la FEESP-CSN réclame d'urgence une hausse des salaires des conductrices et conducteurs

JOLIETTE, QC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Après des années de revendications infructueuses auprès du ministère de l'Éducation pour tenter de régler le grave problème de pénurie de main-d'œuvre qui continue de sévir dans le transport scolaire partout au Québec, le Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) dépose aujourd'hui une pétition, accessible dès maintenant sur le site de l'Assemblée nationale, afin de réclamer d'urgence une hausse significative des salaires des conductrices et conducteurs de véhicules scolaires, autobus comme berlines. Cette pétition est parrainée par la députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en éducation, Christine Labrie.

Des milliers de trajets annulés

« Au cours des dernières semaines, la pénurie de conductrices et conducteurs de véhicules scolaires a atteint un sommet inégalé. Uniquement au Centre de services scolaire des Affluents, plus de 2600 parcours ont dû être annulés à ce jour en raison du manque de conducteurs. Au Centre de services scolaire des Samares, la situation est similaire, avec environ 3500 parcours qui ont dû être annulés depuis le début de l'année scolaire. Pour ces deux Centres de services scolaires seulement, cela équivaut à plus de 1500 élèves qui n'ont pas de service chaque jour. C'est absolument inacceptable », a déploré Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN et présidente du Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber-CSN.

Cette situation n'est pas propre à la région de Lanaudière; elle touche l'ensemble des régions du Québec. À l'heure actuelle, on estime qu'il manque environ 1200 conductrices et conducteurs pour endiguer la pénurie, ce qui constitue un frein à l'accès à l'éducation, car plusieurs élèves manquent l'école quotidiennement, faute de transport scolaire.

Un besoin évalué à 90 M$

« Aujourd'hui, nous mettons en ligne une pétition pour revendiquer une enveloppe dédiée exclusivement à l'amélioration des salaires des conductrices et conducteurs. Il s'agit d'un besoin criant qui est évalué à environ 70 M$ par année, en plus des 20 M$ déjà affectés au Programme d'aide financière pour la rétention des conducteurs d'autobus scolaire (PAFCAS), qui n'a démontré aucun effet sur l'attraction ni la rétention de personnel, puisqu'il ne modifie pas substantiellement les conditions salariales de l'emploi », a déclaré Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

Accentuation des moyens de pression et appel à la mobilisation

D'autres actions de mobilisation seront effectuées d'ici la fin mai pour faire pression sur le gouvernement. En ce sens, la sortie des nouvelles règles budgétaires pour le transport scolaire est l'occasion parfaite pour régler le problème. « Il est temps de cesser les demi-mesures et de régler le problème pour de bon sans quoi le service fiable et sécuritaire du transport scolaire sera en péril. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge se doit d'agir maintenant ! », a ajouté la présidente du Conseil central de Lanaudière CSN, Patricia Rivest.

« Aujourd'hui, j'appelle les conducteurs et conductrices des quatre coins du Québec à se mobiliser, à faire circuler la pétition et à interpeller les élu-es de leurs régions. On invite aussi les parents, premières victimes de la pénurie de conducteurs-trices, à se mobiliser en vue d'un refinancement du transport scolaire pour préserver le droit à l'accès à l'éducation de leurs enfants », a conclu Josée Dubé.

Lien vers la pétition

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9581/index.html

À propos

Le secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 63 syndicats totalisant plus de 3000 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires provenant d'une dizaine de régions administratives du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Jason Brochu-Valcourt, Cell. : 438 989-3220, [email protected]