Pénurie de main-d'œuvre : les manufacturiers mobilisés afin de cibler les besoins régionaux et proposer des solutions

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) entreprendra au cours des prochaines semaines une vaste tournée de consultation régionale virtuelle pour mettre en lumière les enjeux liés à la pénurie de main-d'œuvre, une problématique généralisée chez les manufacturiers de la province.

« Le gouvernement du Québec souhaite avoir plus de produits fabriqués au Québec et c'est une bonne nouvelle! Toutefois, si l'on veut fabriquer davantage ici, il faut s'assurer de donner les outils nécessaires aux entreprises manufacturières afin qu'elles puissent augmenter leur productivité et les rendre plus compétitives. Cela passe par un accès plus important aux travailleurs », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Les besoins sont criants chez les entreprises manufacturières, surtout en région

La pénurie de main-d'œuvre perdure depuis plusieurs années et cet enjeu de taille constitue un réel problème, car il impacte directement le développement des manufacturiers. Selon l'Institut du Québec, il y a 17 530 postes vacants à pourvoir dans le secteur de la fabrication, une hausse de 7 % par rapport à la même période en 2020.

L'impact de cette pénurie se fait davantage sentir en région, alors que les entreprises manufacturières sont de véritables piliers de développement économique régional. Alors que le Québec et ses régions ont plus que jamais besoin d'entreprises prospères en vue de la relance économique, les entreprises manufacturières voient leurs perspectives de croissance reculer et leur compétitivité diminuer, faute de travailleurs.

Manufacturiers et intervenants clés sont invités à se prononcer

En prévision de la tournée régionale, MEQ lance aujourd'hui auprès de ses membres un sondage. Cette enquête permettra de faire des constats quant aux impacts économiques de cette pénurie de main-d'œuvre. Pour consulter le sondage : https://fr.research.net/r/9K5QTVP

La tournée de MEQ, qui s'effectuera dans 10 régions québécoises, permettra de dresser un portrait réel de la pénurie de main-d'œuvre des manufacturiers dans différentes régions et à l'échelle provinciale. MEQ rencontrera également des intervenants économiques et partenaires en employabilité en vue de proposer, au terme de cette vaste tournée de consultation régionale, des solutions et recommandations aux enjeux de main-d'œuvre spécifiques au secteur manufacturier.

« La pénurie de main-d'œuvre est devenue un frein pour nos entreprises et notre économie. Il est temps pour les entreprises de se mobiliser. Les manufacturiers ont la capacité de relancer l'économie du Québec, mais pour y parvenir on doit leur donner les moyens nécessaires. Il faut ainsi s'assurer que des actions soient spécifiquement mises en place pour notre secteur », note Mme Proulx.

Le calendrier de la tournée régionale virtuelle s'étendra du 24 mai au 23 juin :

Date Région Jeudi 27 mai Saguenay-Lac-St-Jean Vendredi 28 mai Québec Mercredi 2 juin Centre du Québec Vendredi 4 juin Montérégie Mardi 8 juin Estrie Jeudi 10 juin Mauricie Mercredi 16 juin Laurentides Jeudi 17 juin Chaudières-Appalaches Mardi 22 juin Bas-St-Laurent Mercredi 23 juin Montréal

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

