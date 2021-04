Pénurie de main-d'œuvre - Le PLQ demande à la caq la publication de portraits trimestriels de tous les postes vacants des travailleurs de l'état

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, d'emploi et pour les PME a interpellé le gouvernement caquiste sur le déploiement de mesures afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et pour les familles.

M. Derraji a su proposer des pistes de solutions concrètes afin de mieux planifier et prévoir les départs à la retraite et les effectifs nécessaires, et ce, afin de nous assurer de la constance et de la qualité des services rendus à la population. Parmi ces propositions, la principale vise à demander la publication trimestrielle de tous les postes vacants du réseau de la santé, de l'éducation et des services de garde, mais également de l'ensemble du gouvernement. Pour savoir si les mesures mises en place sont suffisantes, nous devons connaître le portrait réel des besoins.

« D'une part, notre proposition donne l'opportunité à la CAQ de faire preuve de plus de transparence. De plus, en publiant de façon trimestrielle l'ensemble des postes vacants de l'État, nous pourrions bénéficier d'une meilleure prévisibilité et ainsi prévenir l'embourbement de l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Je tends sincèrement la main aux ministres des Finances et de l'Emploi, M. Éric Girard et M. Jean Boulet, au bénéfice de notre société et de notre économie de demain. Maintenant, je m'attends à une réponse claire de la part du gouvernement caquiste. »

M. Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, d'emploi et pour les PME

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du Leader de l'opposition officielle, [email protected], 418-571-6749