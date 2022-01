Pénurie de main-d'œuvre dans le transport scolaire : le ministre Roberge ne peut faire cavalier seul pour régler la situation, dénonce la FEESP-CSN

MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La semaine dernière, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, annonçait au réseau des Centres de services scolaires le déploiement de la seconde phase du Programme d'aide financière visant la rétention des conductrices et conducteurs d'autobus scolaire (PAFCAS). Le Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui a pourtant largement contribué à la création de ce programme, dénonce les manières de faire du ministre qui, une fois de plus, a choisi d'exclure les principaux concernés, c'est-à-dire les conductrices et conducteurs de véhicules scolaires et leurs représentants syndicaux, du processus de mise en place du programme en annonçant sa poursuite sans donner de détails ni de préavis.

« C'est tellement frustrant de constater qu'après tous les efforts que nous avons déployés et toutes les recommandations que nous avons formulées au ministère de l'Éducation pour tenter de corriger la pénurie de main-d'œuvre dans le transport scolaire, nous nous retrouvons une fois de plus exclus du processus de mise en œuvre du programme d'aide financière », a déclaré d'entrée de jeu Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN et présidente du Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber-CSN.

« Quand on regarde le fiasco qu'a généré le déploiement de la première phase du programme, avec de nombreux ratés qui auraient pu facilement être évités en consultant les principaux acteurs concernés, c'est à se demander si le ministre souhaite réellement s'attaquer au cœur du problème ou s'il souhaite plutôt n'en faire qu'à sa tête en ignorant celles et ceux à qui s'adresse pourtant le fameux programme », poursuit Mme Dubé.

Respect des engagements

Rappelons qu'une rencontre avec le Ministère et les différents partenaires concernés avait eu lieu en novembre dernier pour dresser le bilan de la première phase du programme. Lors de cette rencontre, les représentants du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN avaient fait part de plusieurs problématiques en lien avec le déploiement du programme, notamment les enjeux liés à l'assurance-emploi, l'absence de soutien offert aux conducteurs, l'insuffisance du montant de la prime, etc. Le Ministère s'était alors engagé à revenir devant ses partenaires avant de lancer la phase II du programme, ce qui n'a pas été fait.

« À quoi bon convoquer les partenaires à des rencontres pour dresser des bilans et tenter de corriger le tir si, en bout de piste, le ministre ignore les recommandations soulevées par le milieu et n'écoute que lui-même ?, se questionne Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN. Le ministre Roberge ne pourra pas continuer à agir de la sorte et faire cavalier seul s'il souhaite réellement régler l'enjeu de la pénurie de main d'œuvre qui sévit depuis des mois dans le transport scolaire. La concertation et la collaboration, ce n'est pas à sens unique. Lorsqu'on fait des engagements auprès de ses partenaires, le minimum, c'est de les respecter ! ».

Notons que le Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN entend solliciter incessamment une rencontre auprès du Ministère afin de faire le point sur la situation.

Une importante majoration des salaires s'impose

Bien que satisfaits de l'élargissement de l'accessibilité du programme d'aide aux conductrices et conducteurs de berlines, les représentants du Secteur estiment que la prime, dont le montant est toujours fixé à 2000 $, est loin d'être suffisante pour enrayer la problématique. « Ça fait plusieurs fois qu'on le répète, la prime à elle seule, même bonifiée - ce que nous réclamons depuis plusieurs mois déjà - ne suffira pas à régler le problème. Considérant l'urgence de la situation, ce que nous demandons, c'est une importante majoration des salaires des conductrices et conducteurs, et ce, à la grandeur de la province », conclut Mme Dubé.

À propos

Le secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 63 syndicats totalisant plus de 3000 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires provenant d'une dizaine de régions administratives du Québec.

