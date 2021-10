Pénurie de main-d'œuvre dans le transport scolaire : la FEESP-CSN réclame qu'on double la prime annuelle de rétention et d'attraction du personnel

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Presque deux ans jour pour jour après le dépôt du rapport du Comité de réflexion sur les enjeux de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du transport scolaire, la problématique pourtant bien connue au ministère de l'Éducation, loin de se résorber, continue de s'aggraver et ce, malgré les nombreuses propositions formulées par les acteurs du milieu, causant des bris de services au quotidien dans toutes les régions du Québec.

Pour tenter de corriger cette fâcheuse situation dans les meilleurs délais, la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) réclame aujourd'hui que l'aide financière de rétention et d'attraction destinée aux conductrices et conducteurs de véhicules scolaires passe de 2000 $ à 4000 $, tel qu'elle l'avait déjà demandé en 2019 à la suite d'études de marché. Elle demande en outre que les chauffeurs de berlines puissent aussi être admissibles à cette prime et que des ressources soient mises à la disposition des conductrices et conducteurs, dont la moyenne d'âge oscille autour de 60 ans, pour les accompagner dans le processus de demande en ligne.

« Ça fait des années qu'on sait que des incitatifs pour attirer et surtout retenir la main-d'œuvre dans le secteur du transport scolaire s'imposent. Déjà, en 2019, on évaluait que l'écart annuel moyen entre le salaire des conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et ceux des autres emplois similaires dans le domaine du transport de personnes variait entre 4000 $ et 11 000 $, d'où notre demande de fixer minimalement le montant de la prime à 4000 $. Or, le gouvernement en a décidé autrement en le limitant à 2000 $, engendrant les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Pas surprenant que les employeurs de transport scolaire peinent actuellement à recruter avec un tel retard salarial, sans parler des conditions de travail extrêmement exigeantes du métier qui se sont aggravées avec la pandémie », a affirmé Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN et présidente du Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber-CSN.

Une prime peu accessible

En plus de l'insuffisance évidente du montant de la prime de rétention et d'attraction, celle-ci est loin d'être accessible pour une majorité de conductrices et conducteurs d'autobus, en plus d'exclure les chauffeurs de berlines. « Pour ma part, j'ai dû remplir moi-même plus d'une quinzaine de demandes en ligne sur les quelque 70 membres de mon syndicat, et je sais que je suis loin d'être la seule dans cette situation. Nos membres, qui ont pour la plupart plus de 60 ans, sont généralement très peu familiers avec la navigation en ligne. Certains n'avaient même pas d'adresses courriel ! C'est vous dire si le programme d'aide financière mis en place demeure peu accessible pour eux, poursuit Mme Dubé. Si le ministère de l'Éducation souhaite que la prime se rende à celles et ceux à qui elle est destinée, il se doit de mettre les ressources nécessaires à leur disposition pour les accompagner dans le processus de réclamation. »

Le transport scolaire : une condition de base d'accessibilité à l'éducation

Pour la présidente par intérim de la FEESP-CSN, Stéphanie Gratton, un sérieux coup de barre doit impérativement être donné pour corriger la situation et surtout, pour mettre un terme à l'incertitude et l'angoisse constantes que vivent les parents à chaque jour relativement au transport scolaire de leurs enfants. « Presque tous les jours, depuis la rentrée, on voit les reportages à la télé se multiplier, faisant état des nombreux bris de services dans le transport scolaire. Chaque fois, ça impacte des centaines, voire des milliers de familles dans leur planification au quotidien. On comprend les parents d'être en colère. Nous le sommes tout autant face à l'inaction du gouvernement et à son manque de vision », a affirmé Mme Gratton.

« François Legault, depuis son élection, ne cesse de clamer sur toutes les tribunes que l'éducation demeure sa priorité. S'il est sérieux, il est temps qu'il le démontre, car pour une majorité d'élèves du primaire et du secondaire, l'accessibilité à l'éducation passe d'abord et avant tout par le transport scolaire. C'est une condition de base à respecter pour éviter les casse-têtes à répétition pour les familles du Québec. Après les grands discours, l'heure est maintenant à la cohérence dans l'action, M. Legault », a conclu Mme Gratton.

Rappelons enfin que certains employeurs ont également contribué à accentuer la pénurie de personnel en priorisant leurs profits au détriment des conditions de travail de leurs employé-es. Il est maintenant temps pour eux de faire aussi leur part pour être plus concurrentiels sur le marché de l'emploi.

Le secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 63 syndicats totalisant plus de 3000 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires provenant d'une dizaine de régions administratives du Québec.

