Pénurie de logements : Des conséquences dramatiques pour de trop nombreuses femmes !

MONTRÉAL, le 1er mars 2020 /CNW Telbec/ - À une semaine de la journée internationale des droits des femmes, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ), la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF), le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), et l'R des centres de Femmes unissent leurs voix pour demander au gouvernement Legault d'investir les sommes nécessaires dans un grand chantier de logements sociaux dès son prochain budget et d'instaurer, au plus vite, un contrôle obligatoire et universel du prix des loyers. Ces deux mesures s'avèreraient considérablement structurantes pour les femmes, particulièrement affectées par la pénurie de logements - la plus sévère en 15 ans - qui traverse actuellement le Québec. Les cinq organismes de défense des droits des femmes et du droit au logement ont profité d'une conférence de presse commune, ce matin, pour annoncer la tenue d'une série d'actions et d'activités régionales durant le mois de mars, afin de porter ces revendications.

Avec un taux d'inoccupation de 1,8% à l'échelle du Québec, la pénurie de logements locatifs a déjà de graves conséquences pour les locataires québécoises et sur leurs milieux de vie. Selon les dernières données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, entre 2017 et 2019, les loyers ont augmenté de 8,7%, soit près du double du taux d'inflation. « C'est très problématique pour les femmes locataires. Avant même de considérer d'autres facteurs de discrimination tel que le genre, leur revenu étant 15% inférieur à celui des hommes, elles sont plus à risque d'être mal logées et d'être chassées loin de leurs quartiers », s'inquiète Valérie Gilker Létourneau, porte parole de l'R des centres de femmes. Alors que la pénurie de logement induit une recrudescence des cas de discriminations, les femmes racisées, en situation de handicap, cheffes de famille monoparentale, sans papier, autochtones, etc., sont plus que jamais à risque d'avoir de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent payer.

Les organismes mettent en lumière que la situation actuelle de crise généralisée va avoir pour effet de pousser de plus en plus de femmes à la rue, alors que les ressources débordent déjà. « Les femmes victimes de violence conjugale, de harcèlement ou encore d'agressions sexuelles dans leur foyer risquent par ailleurs d'être de plus en plus nombreuses à être prisonnières de leur bourreau, faute de logements abordables disponibles », explique Louise Riendeau, porte-parole du RMFVVC. Ce phénomène a pour effet d'engorger les maisons d'hébergement pour femmes, comme l'explique Manon Monastesse, directrice de la FMHF. « En 2018-2019, nos maisons membres ont dû refuser près de 15 000 demandes d'hébergement de femmes non seulement victimes de violence conjugale et familiale, mais également aux prises avec des situations complexes d'itinérance, de traite, d'exploitation sexuelle, de mariages forcés, etc. Ça n'a juste pas de bon sens ! Combien va-t'on devoir en refuser encore avant que Québec ne réagisse ?», s'insurge-t'elle.

Les cinq regroupements sont unanimes ! Deux solutions concrètes et efficaces pour les femmes locataires qui vivent plus que jamais des dénis de leur droit au logement sont le logement social et un contrôle obligatoire et universel du prix des loyers. « Un contrôle des loyer est incontournable si on veut freiner l'inflation scandaleuse du coût des loyers, induite par la rareté de logements locatifs. Québec doit aussi mettre en place un registre des loyers et mieux informer les locataires de leurs recours face aux hausses abusives », invoque Marjolaine Deneault, porte parole du RCLALQ.

Alors que le logement social est la formule la plus complète et la plus permanente d'aide au logement, celle dont les retombées sociales sont les plus importantes, il en manque cruellement. « Ce type de logements ne représente que 11 % du parc de logements locatifs, ça explique pourquoi les listes d'attente sont si longues », explique Céline Magontier, responsable des dossiers femmes du FRAPRU. « Or, les nouveaux logements publics, sans but lucratif et coopératifs se réalisent au compte-goutte depuis quelques années. En tout et pour tout, seulement 835 logements sociaux ont été construits l'an dernier. À ce rythme, ça va prendre plus de 161 ans pour répondre exclusivement aux 134 855 ménages dont le principal soutien financier est une femme ayant des besoins impérieux de logements, parce qu'ils vivent dans un foyer trop cher, de taille inadéquate ou insalubre », dénonce Céline Magontier, invitant le gouvernement Legault à lancer un grand chantier de 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans, dès son budget du 10 mars.

Liste des actions et activités régionales prévues :

Capitale nationale : le 23 mars, à 9h30 à Québec (lieu à préciser);

Estrie : le 8 mars, de 17h à 20h au 113, Wellington s., à Sherbrooke ;

s., à ; Mauricie : le 8 mars (lieu et heure à confirmer) à Trois-Rivières;

Montréal : le 14 mars, de 11h à 15h au centre d'achat Le Boulevard à Montréal;

Montérégie : le 25 mars, à 13h30 au Carrefour du logement social à Chateauguay .

