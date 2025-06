Violences envers les femmes : une réponse concrète et urgente s'impose

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - Cinq féminicides en cinq semaines : un rappel brutal de l'urgence d'agir. Au Québec, des milliers de femmes violentées se voient refuser l'accès à une maison d'hébergement, faute de place. Chaque refus est une alerte : derrière ces chiffres se cachent des femmes en réel danger. Une femme à qui l'on ne peut offrir de sécurité, c'est une femme laissée à elle-même.

Les 12 000 demandes d'hébergement qui ont été refusées par manque de place dans le réseau de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF) démontrent l'ampleur des besoins. À cela s'ajoutent près de 40 000 demandes de services externes -- écoute, accompagnement, soutien -- adressées aux maisons membres. Les ressources sont à bout de souffle.

Une réponse gouvernementale urgente

Depuis 2021, des mesures ont été annoncées, des financements accordés, et des gestes posés. La FMHF salue ces efforts, mais constate que le rythme et l'ampleur de la réponse actuelle ne permettent plus de répondre à l'urgence du terrain. Les besoins explosent, et le filet social se déchire.

Dans ce contexte, la FMHF souhaite réitérer son ouverture à travailler avec le gouvernement pour renforcer la réponse collective à la violence faite aux femmes. À cette fin, nous formulons quatre demandes prioritaires :

Remettre en place une table nationale interministérielle dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes , afin d'assurer une coordination rapide, transversale et efficace des actions gouvernementales.

, afin d'assurer une coordination rapide, transversale et efficace des actions gouvernementales. Investir massivement dans la construction et l'adaptation de nouvelles maisons d'hébergement de 1re et 2e étape, avec des mandats larges et inclusifs, pour accueillir toutes les femmes violentées, peu importe leur statut migratoire, leur vécu ou leur situation.

pour accueillir toutes les femmes violentées, peu importe leur statut migratoire, leur vécu ou leur situation. Financer de manière adéquate et durable les services externes -- écoute, accompagnement, lignes d'appel 24/7 -- qui permettent de rejoindre et soutenir les femmes, qu'elles soient hébergées ou non.

écoute, accompagnement, lignes d'appel 24/7 -- qui permettent de rejoindre et soutenir les femmes, qu'elles soient hébergées ou non. Garantir un financement global, stable, récurrent et indexé, permettant de répondre adéquatement aux besoins des maisons d'hébergement existantes.

Une obligation collective

Dans une société qui se veut égalitaire, il est inacceptable de refuser une femme qui fuit la violence. Chaque refus n'est pas qu'un chiffre : c'est une vie mise en péril, un droit bafoué.

Le gouvernement du Québec a une obligation en matière de prévention, de protection et de réponse à la violence fondée sur le genre. Il est temps d'agir avec ambition et cohérence.

La FMHF demeure prête à collaborer activement pour construire des solutions durables.

Nous n'avons pas le luxe d'attendre. Nous avons besoin d'actions concrètes et concertées, maintenant.

SOURCE Fédération des Maisons d'hébergement pour Femmes

CONTACT MÉDIA : Elisabeth Viens Brouillard | [email protected], 514-233-8256