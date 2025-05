Invitation aux médias : Rassemblement des locataires en colère! Manifestation du RCLALQ pour dénoncer les changements au Règlement sur les critères de fixation de loyer

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Alors que les Québécois•es peinent déjà à se loger dans un contexte de crise sans précédent, la ministre responsable de l'Habitation France-Élaine Duranceau impose un projet de règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation de loyer qui fera exploser les loyers partout dans la province.

Malgré les impacts négatifs que subiraient les locataires, reconnus par la ministre elle-même , et malgré les avertissements répétés de la part des groupes en défense des droits, elle a choisi d'aller de l'avant avec ce projet controversé.

Face à cette décision inacceptable qui constitue un cadeau aux propriétaires alors que le Québec n'a toujours pas de véritable contrôle des loyers, le RCLALQ appelle à une mobilisation citoyenne d'envergure et lancera une pétition réclamant le rejet du projet actuel et l'adoption d'un vrai contrôle des loyers avec plafond absolu et registre public.

Quoi : Manifestation (Événement Facebook: https://www.facebook.com/share/19Bo97Y82W/ )

Date : Samedi 31 mai 2025

Déroulement :

13:15 - Point de presse, station Parc, 7245 rue Hutchison à Montréal

14:15 - Départ de la marche

15h30 (approximatif) - Fin de la marche, station Acadie, 1070 avenue Beaumont (Campus MIL)

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Eloïse Bolduc, chargée de communication, RCLALQ, 514-781-2220; Amy Darwish, porte-parole du RCLALQ, Comité d'action de Parc-Extension; André Trépanier, porte-parole du RCLALQ, Comité d'action de Parc-Extension; Karina Montambeault, porte-parole du RCLALQ, Comité logement Ahuntsic-Cartierville