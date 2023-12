Huit héros recevront 2 500 $ en argent pour soutenir leurs efforts communautaires durant les Fêtes

TORONTO, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Pensez Dindon est heureuse d'annoncer les tout premiers récipiendaires d'un Prix Dindons 2023. Lancés pour répondre à la hausse de l'insécurité alimentaire au Canada, Les Prix Dindons rendent hommage et soutiennent les héros communautaires qui aident à mettre des repas des Fêtes sur la table de gens dans le besoin.

Pensez Dindon annonce les récipiendaires des tout premiers Prix Dindons

Durant la période de nomination, tenue à l'échelle nationale du 2 au 15 novembre 2023, les Canadiens étaient invités à partager l'histoire d'un héros communautaire qui incarne l'esprit des Fêtes et s'engage à lutter contre l'insécurité alimentaire. Huit récipiendaires ont été sélectionnés et recevront un Prix Dindons ainsi que 2 500 $ en argent pour soutenir leurs efforts communautaires durant les Fêtes 2023.

« Que ce soit en livrant des centaines de dindons en main propre ou en consacrant entièrement leur période des Fêtes à l'organisation d'un souper communautaire, ces huit héros au grand cœur remuent ciel et terre à chaque année pour répandre la joie des Fêtes dans leur communauté », affirme Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Nous avons été incroyablement émus par les histoires des récipiendaires d'un Prix Dindons, et nous sommes honorés de contribuer à leurs initiatives des Fêtes à un moment de l'année où les Canadiens en ont le plus besoin. »

Parmi les héros des Fêtes sélectionnés, on retrouve Mike and Deanna Diab, fondateurs de Talking Over Turkey, qui ont fait don de milliers de repas de dindon à la communauté de Windsor-Essex, et Raymond Carignan, président de la Fondation d'Entraide de Brossard, au Québec, qui, chaque année, travaille sans relâche durant les Fêtes pour fournir des repas à des élèves et des membres de la communauté.

Récipiendaires d'un Prix Dindons 2023

Barbara Vandenbor et Ashley Walter , BigDoor - Walkerton ( Ontario )

, - ( ) David et Jean Anderson - Minto ( Ontario )

- ( ) Demetre Karountzos , No One Eats Alone Christmas Dinner - Creston (Colombie-Britannique)

, - (Colombie-Britannique) Melissa Bain , Food for Life - Burlington ( Ontario )

, - ( ) Mike et Deanna Diab , Talking Over Turkey - Windsor - Essex ( Ontario )

, - - ( ) Peggy Terry et Cortney Barber , Neighbours in Need - St. John's (Terre-Neuve)

, - (Terre-Neuve) Raymond Carignan , Fondation d'Entraide de Brossard - Brossard (Québec)

, - (Québec) Sharmane Hindbo - Alhambra ( Alberta )

« Nous espérons que les histoires de ces individus exceptionnels inspireront encore plus de Canadiens à unir leurs efforts pour réaliser plus de souhaits des Fêtes », a affirmé Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs canadiens d'œufs et de volailles.

Les Prix Dindons font partie de l'initiative caritative Le Projet Dindons, lancée en 2020 par les éleveurs et les transformateurs de dindon canadiens pour redonner aux communautés et aux gens dans le besoin à l'échelle locale, provinciale et nationale, par le don d'aliments et l'octroi de fonds. Depuis son lancement, Le Projet Dindons a permis d'amasser plus de 240 000 $ et de donner du pouvoir aux OBNL, aux organismes caritatifs et aux héros communautaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

En plus des 20 000 $ en argent octroyés aux récipiendaires de Prix Dindons, Pensez Dindon remettra 10 000 $ à Banques alimentaires Canada.

Pour obtenir plus de détails au sujet des Prix Dindons, ou pour lire les histoires des huit récipiendaires, visitez PensezDindon.ca/din-dons.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada, ont lancé Think TurkeyTM / Pensez DindonMC - une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Cette campagne entièrement intégrée de cinq ans inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de relations publiques, sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas en vue de leur faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

SOURCE Think Turkey

Renseignements: Anaïs Tsang, [email protected], 514.816.1655