Pensez Dindon lance le Fonds d'Action de grâce étudiant

Au total, 20 000 $ seront remis pour que davantage d'étudiants de niveau post-secondaire puissent s'attabler pour célébrer l'Action de grâce

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Cet automne, Pensez Dindon est fière de présenter le Fonds d'Action de grâce, une nouvelle initiative visant à permettre à davantage d'étudiants de niveau post-secondaire de goûter à la joie des célébrations de l'Action de grâce au Canada.

Le week-end de l'Action de grâce est souvent une heureuse occasion pour les étudiants de rentrer à la maison afin de partager un souper de dindon en famille ou entre amis. Mais, pour les jeunes qui sont trop loin de leurs proches pour en faire autant, ce week-end peut s'avérer long et engendrer un sentiment de solitude. Le Fonds d'Action de grâce a été créé pour insuffler un esprit de communauté renouvelé sur les campus à l'échelle du pays, et pour faire connaître et vivre la tradition de l'Action de grâce à davantage d'étudiants.

Du 12 au 23 septembre, les groupes étudiants et les facultés de niveau post-secondaire sont invités à visiter PensezDindon.ca/FondsDActionDeGrace pour s'inscrire et courir la chance de recevoir l'une des huit allocations de 2 500 $ en vue d'organiser une fête de l'Action de grâce sur leur campus.

« L'Action de grâce est l'une de mes fêtes préférées, car tout le monde est invité à se rassembler autour de la table pour un grand souper de dindon », a affirmé Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Grâce au Fonds d'Action de grâce, nous espérons que l'Action de grâce offrira aux étudiants une occasion de se rassembler afin de développer de nouvelles amitiés dans le cadre d'un savoureux souper. »

« En tant que nouveau diplômé, cette initiative me tient particulièrement à cœur », a affirmé Liam Lewis, chef de la Génération Z et ambassadeur du Fonds d'Action de grâce. « C'est souvent difficile quand on n'a nulle part où aller à l'Action de grâce, et que c'est la première fois qu'on se retrouve loin de chez soi. Durant mes années universitaires, je préparais souvent un souper de dindon rôti pour des amis dans cette situation, et ça reste encore aujourd'hui l'un de mes plus beaux souvenirs de cette période. »

Le 1er octobre, huit groupes étudiants seront sélectionnés et recevront 2 500 $ pour les aider à financer leurs célébrations de l'Action de grâce à même leur campus.

« Une simple tradition comme l'Action de grâce a le pouvoir de rassembler les gens et de créer des souvenirs inoubliables. C'est dans cet esprit que le Fonds d'Action de grâce a vu le jour », a affirmé Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs d'œufs et de volailles du Canada. « Nous espérons que ce fonds permettra aux étudiants de se rassembler pour créer des liens d'amitié et des traditions qui leur serviront tout au long de leur vie. »

Pour plus de détails ou pour proposer votre établissement d'enseignement, visitez PensezDindon.ca/FondsDActionDeGrace.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon des Transformateurs d'œufs et de volailles du Canada, ont lancé Pensez DindonMC / Think TurkeyTM - une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Cette campagne entièrement intégrée inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de relations publiques, sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas en vue de leur faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

