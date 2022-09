Du 19 au 25 septembre, la totalité des recettes générées par la vente des Biscuits sourire au Canada et aux États-Unis sera versée à des organismes caritatifs et à des groupes communautaires choisis par les propriétaires de restaurant Tim Hortons .





L'année dernière, c'est le restaurant de Ryan DiTommaso à Dunnville , en Ontario , qui a vendu le plus de Biscuits sourire au Canada . C'est un exploit d'autant plus étonnant puisque Dunnville ne compte qu'environ 6 000 habitants. L'équipe de monsieur DiTommaso a vendu plus de 48 000 Biscuits sourire décorés à la main, ce qui représente environ huit biscuits pour chaque habitant de Dunnville .

TORONTO, le 12 sept. 2022 /CNW/ - La campagne du Biscuit sourire annuelle de Tim Hortons est de retour du 19 septembre jusqu'au 25 septembre. La totalité des recettes générées par la vente des Biscuits sourire sera versée à 665 organismes caritatifs et groupes communautaires au Canada.

Cette année, deux des athlètes olympiques et championnes du monde les plus décorées du Canada, Penny Oleksiak et Marie-Philip Poulin , se joignent à l'équipe Tim pour encourager la population canadienne à soutenir les organismes caritatifs dans leurs communautés.

Penny Oleksiak et Marie-Philip Poulin s’associent à Tim Hortons pour la campagne du Biscuit sourire 2022, qui aura lieu du 19 au 25 septembre (Groupe CNW/Tim Hortons)

« J'ai grandi avec Tim Hortons et j'ai pu savourer de nombreux Biscuits sourire au fil des ans. Je suis ravie de soutenir la campagne de cette année et d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à offrir à leur famille et à leurs amis de délicieux Biscuits sourire tout en soutenant une cause extraordinaire dans leur communauté », a déclaré Penny.

« Je suis tellement contente d'encourager les propriétaires de restaurant Tim Hortons, les membres d'équipe et les bénévoles, et de m'impliquer moi-même pour aider à vendre le plus de Biscuits sourire possible afin de soutenir nos communautés », a déclaré Marie-Philip.

« On pourrait penser : un simple biscuit, qu'est-ce que ça change? Eh bien, il faut savoir que la totalité des recettes des Biscuits sourire sera versée à votre quartier. Si chaque Canadien achetait un Biscuit sourire, ce sont des millions de biscuits et des millions de dollars qui aideraient à soutenir plus de 600 organismes caritatifs ou groupes communautaires! »

La première campagne du Biscuit sourire de Tim Hortons a eu lieu en 1996 et visait alors à recueillir des fonds pour l'Hôpital pour enfants de Hamilton. Depuis, cette campagne annuelle a permis de récolter plus de 77 millions de dollars pour des organismes caritatifs et des groupes communautaires choisis chaque année par les propriétaires de restaurant Tim Hortons. Ces organismes et groupes locaux comprennent des hôpitaux, des organismes de soins communautaires, des banques alimentaires et des écoles.

« Chez Tim Hortons, nous sommes incroyablement fiers de notre initiative annuelle du Biscuit sourire, qui a une incidence positive directe sur chacune des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Grâce au soutien des invités, des propriétaires de restaurants, des membres d'équipe et des bénévoles partout au pays, nous pourrons soutenir directement des centaines d'organismes au Canada. »

Pour participer à la campagne de cette année, rendez-vous au restaurant Tim Hortons de votre localité ou passez une commande de livraison via l'appli Tim Hortons.

Pour voir la liste complète des organismes caritatifs et communautaires soutenus par la campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons, consultez le www.timhortons.ca/biscuit-sourire . Vous pouvez aussi montrer de quelle manière vous appuyez la campagne à l'aide du mot-clic #BiscuitSourire sur les réseaux sociaux.

