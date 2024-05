MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Pendopharm, une division de Pharmascience Canada (« Pendopharm »), est heureuse d'annoncer le renouvellement de son entente de distribution exclusive avec Anika Therapeutics Inc. (NASDAQ: ANIK) (Anika) pour CingalMD, MonoviscMD et OrthoviscMD jusqu'à la fin de 2030.

Depuis 2012, Pendopharm a établi un partenariat avec Anika, une entreprise mondiale qui fournit des produits innovants et des solutions thérapeutiques de haute qualité aux professionnels de la santé et à leurs patients.

« Ce partenariat renforce notre engagement commun à restaurer une vie active pour les patients canadiens », mentionne Jad Isber, Vice-président et Directeur général de Pendopharm. « Nous continuerons à fournir des traitements de qualité aux patients souffrant de troubles musculosquelettiques».

« Nous sommes ravis chez Anika d'avoir convenu d'une prolongation à long terme de notre solide partenariat avec Pendopharm au Canada », a déclaré Cheryl R. Blanchard Ph. D., Présidente et Chef de la direction d'Anika Therapeutics. « La poursuite de cette relation fructueuse nous permettra de continuer à offrir CingalMD, notre traitement non opioïde de nouvelle génération pour la douleur arthrosique en une seule injection, ainsi que nos autres technologies de pointe pour la douleur arthrosique, aux patients de tout le Canada pour les années à venir. »

À PROPOS DE PENDOPHARM

Pendopharm, division de Pharmascience Inc, est une société pharmaceutique canadienne spécialisée de premier plan qui fournit aux patients des médicaments innovants répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Ses domaines de prédilection sont la gastro-entérologie, la médecine sportive et l'orthopédie, la neurologie et la cardiologie. Pendopharm dispose d'une expérience et de connaissances étendues qui lui permettent de gérer avec succès son portefeuille de produits en pleine expansion.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2023, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

À PROPOS D'ANIKA

Anika Therapeutics, Inc. (NASDAQ : ANIK), est une entreprise mondiale de préservation des articulations qui conçoit et réalise des avancées significatives dans le domaine des soins orthopédiques d'intervention précoce. En nous appuyant sur notre expertise en matière d'acide hyaluronique et de solutions d'implant, nous nous associons à des cliniciens pour fournir des produits peu invasifs qui permettent aux patients du monde entier de retrouver une vie active. Nous nous concentrons sur les domaines à fort potentiel de l'orthopédie, notamment la gestion de la douleur arthrosique, les solutions régénératives, la médecine sportive et les solutions articulaires Arthrosurface, et nos produits sont distribués dans les principaux sites de soins, y compris les centres de chirurgie ambulatoire. Les activités mondiales d'Anika sont basées à proximité de Boston, dans le Massachusetts. Pour plus d'informations sur Anika, veuillez consulter le site www.anika.com.

