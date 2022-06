TORONTO, le 3 juin 2022 /CNW/ - En ce mois de célébration, TFO fait rayonner toutes les libertés et tous les amours avec une programmation spéciale. TFO veut porter haut les couleurs de ses valeurs, au travers de ses envies de s'engager, de divertir, de transformer le quotidien de la communauté franco-ontarienne, en cultivant avec elle la proximité.

Toutes les fins de semaines, cap sur TFO!

Dès le 5 juin, TFO vous offre en rediffusion la série jeunesse Premier jour. Suivez les aventures d'Hannah Bradford, fille transgenre de 12 ans qui s'apprête à faire sa rentrée au secondaire. Une étape difficile qu'elle surmonte grâce au soutien de ses parents et de ses nouvelles amies Olivia, Jasmine et Natalie.

Le rendez-vous est donc pris! Retrouvez Hannah tous les samedis et dimanches du mois de juin à 18 h 30. Ainsi que tous les vendredis à 19 h 00 sur TFO.

Du 6 au 12 juin, TFO poursuit donc son engagement auprès de la communauté LGBTQIA2+ au travers d'une programmation cinéma, pour faire bouger les lignes en mettant en avant sur sa chaîne et ses plateformes des citoyens et citoyennes engagé.e.s dans la meilleure représentation d'une société qui nous ressemble tous et toutes.

3 nouveautés cinéma à ne pas manquer

Engagée depuis toujours contre les discriminations, TFO renforce donc son soutien à la diversité avec une offre de contenus qui s'adresse sous la forme d'une sélection riche et de qualité à destination du public LGBTQIA2+, des passionné·es de cinéma et de séries :

En plein été, au nord de l' Ontario , Béa, 13 ans, rencontre la turbulente Kate. Elles deviennent rapidement meilleures amies. Lac Porcupine , mardi 7 juin 21h

, Béa, 13 ans, rencontre la turbulente Kate. Elles deviennent rapidement meilleures amies. , mardi 7 juin 21h Un documentaire poignant qui retrace le parcours de 5 demandeurs d'asile au Canada qui ont fui leur pays d'origine pour échapper à la violence homophobe. Une dernière chance , mercredi 8 juin 21h

qui retrace le parcours de 5 demandeurs d'asile au qui ont fui leur pays d'origine pour échapper à la violence homophobe. , mercredi 8 juin 21h À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma. La vie d'Adèle, dimanche 12 juin 21h

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain.

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

