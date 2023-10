Pelmorex Corp. réinvente l'expérience météorologique de ses utilisateurs grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative

Votre Assistant Météo est le premier d'une série de solutions innovantes et transformationnelle

OAKVILLE, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Pelmorex Corp., qui possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Clima et Otempo.pt, annonce le lancement de Votre Assistant Météo, un outil d'intelligence artificielle générative visant à transformer la manière dont les gens consomment les informations météorologiques. Il s'agit de la première d'une série d'innovations de Pelmorex alors qu'ils s'engagent à devenir une organisation météorologique et climatique pionnière en intelligence artificielle, avec pour objectif d'aider les utilisateurs et les entreprises à prendre des décisions éclairées grâce à une technologie de pointe.

"L'introduction de cette technologie d'intelligence artificielle générative transforme l'expérience de nos utilisateurs en matière de questions liées à la météo et au climat à un niveau supérieur," a déclaré Dr Nana Banerjee, président et directeur général de Pelmorex. "C'est un nouveau paradigme qui répond directement aux besoins de personnalisation de nos utilisateurs au lieu de les obliger à rassembler des morceaux de données ou d'informations en provenance de sources diverses."

Votre Assistant Météo est disponible en anglais sur l'application et sur le site web de The Weather Network, et aide les utilisateurs à obtenir des recommandations météorologiques personnalisées grâce à la puissance de l'IA (des fonctionnalités en français et en espagnol sont en ce moment en développement). Ce produit, qui est en attente de brevet, combine les données météorologiques avec l'apprentissage des langues pour fournir aux consommateurs des informations en temps réel afin de planifier leur journée et leurs activités.

Voici quelques-unes des recommandations que Votre Assistant Météo peut fournir:

Prévisions personnalisées : nous adaptons les prévisions spécialement pour vous, en fonction de vos questions. Vous n'aurez plus à vous demander si vous devez porter des shorts ou prendre un parapluie.





Suggestions vestimentaires : vous êtes perplexe sur ce qu'il faut porter? Nous vous recommanderons des tenues appropriées en fonction de la météo tout en prenant en compte votre style préféré.





Recommandations d'activités et de voyages : que vous partiez à la campagne ou que vous envisagiez une randonnée en montagne, nous vous dirons quand et où partir pour profiter au maximum en fonction de la météo. Nous pouvons également vous dire quoi emporter en fonction des prévisions météorologiques à votre destination.





Informations historiques : faites un voyage dans le temps et découvrez à quoi ressemblait la météo au cours des mois et des années précédents.





Faits et phénomènes météorologiques et climatiques : Votre Assistant Météo dispose de l'arsenal parfait en ce qui concerne les phénomènes météorologiques et climatiques, ainsi que des faits époustouflants.

À mesure que les utilisateurs adoptent cette nouvelle ère de prévisions rehaussées et interactives pour gérer leurs activités quotidiennes, de nombreux professionnels du secteur attendent également des avancées comparables dans les offres de gestion des risques météorologiques B2B. Les premières informations obtenues à partir de la plateforme grand public joueront un rôle clé dans l'établissement des bases de l'approche centrée sur l'IA de Pelmorex, qui permettra à ses clients de gérer efficacement les risques liés à la météo dans leurs opérations grâce à des solutions axées sur les données et l'action.

À propos de Pelmorex Corp.

Fondée en 1989, Pelmorex Corp. est une entreprise internationale de gestion de données et d'information météorologique. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Clima et Otempo.pt. Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte. Grâce à son innovation constante et à son esprit d'entrepreneuriat, Pelmorex a pris de l'expansion pour atteindre les consommateurs du monde entier; elle est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'information météorologique et fait figure de pionnière en fournissant des solutions de données et de renseignements aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur X (La plateforme précédemment connue sous le nom de Twitter) et LinkedIn.

