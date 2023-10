Andy Rice, anciennement leader mondial pour la durabilité, le climat et les analyses météorologiques chez IBM, rejoint l'équipe de direction de Pelmorex pour développer un portefeuille de solutions d'affaires innovantes

OAKVILLE, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Pelmorex Corp., une entreprise de premier plan dans les domaines de la météorologie, du climat et de l'analyse de données, qui est aussi détentrice de grandes marques média bien connues du grand public telles que MétéoMédia, The Weather Network et Eltiempo.es, a embauché Andy Rice en tant que directeur général des solutions et services d'affaires.

Il travaillera aux côtés de l'équipe de direction senior de Pelmorex, avec Nana Banerjee en tant que PDG, pour développer un portefeuille de solutions météorologiques et climatologiques B2B qui répondront de manière unique aux besoins des entreprises modernes, des établissements d'enseignement et des agences gouvernementales, en proposant des solutions basées sur les données et axées sur l'action.

"La carrière impressionnante d'Andy couvre diverses organisations notables axées sur la météo, la climatologie, l'analyse avancée et l'IA. Son intégration à notre équipe nous offre l'opportunité d'avoir un impact puissant sur diverses entreprises oeuvrant dans divers secteurs touchés par le climat", a déclaré Banerjee.

Avant de rejoindre Pelmorex, Andy a occupé les postes de leader mondial pour la durabilité, le climat et les analyses météorologiques en tant que partenaire chez IBM, de vice-président des produits et de l'analyse pour The Weather Company et de directeur des produits chez Weather Central. Andy possède un solide historique de résultats ayant entraîné une croissance rapide année après année tout au long de sa carrière. Andy est titulaire d'un baccalauréat en études environnementales et vient de compléter le programme de formation Chief Sustainability Officer au MIT.

"Le climat et la météo nous touchent tous, et la convergence de l'IA, de la météo et de la climatologie détient la clé pour assurer la pérennité des entreprises de tous les secteurs", a déclaré Rice. "Pelmorex est particulièrement bien positionnée pour fournir au monde entier des informations et des plateformes d'aide à la prise de décision permettant de gérer les risques auxquels les entreprises sont généralement confrontées. Je suis ravi de me joindre à une équipe exceptionnelle partageant ma mission de combler l'écart entre la réalité du climat et les stratégies d'entreprise concrètes".

À propos de Pelmorex Corp.

Fondée en 1989, Pelmorex Corp. est une entreprise internationale de gestion de données et d'information météorologique. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo.es , Clima et Otempo.pt . Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte . Grâce à son innovation constante et à son esprit d'entrepreneuriat, Pelmorex a pris de l'expansion pour atteindre les consommateurs du monde entier; elle est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'information météorologique et fait figure de pionnière en fournissant des solutions de données et de renseignements aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur X (La plateforme précédemment connue sous le nom de Twitter) et LinkedIn .

