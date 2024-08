WINNIPEG, MB, le 30 août 2024 /CNW/ - La moule zébrée est une espèce aquatique envahissante (EAE) qui se reproduit très rapidement, et qui a des répercussions négatives sur l'environnement, les infrastructures, et l'économie. Depuis leur introduction dans la région des Grands Lacs laurentiens dans les années 1980, les moules zébrées se sont propagées dans le sud de l'Ontario, le sud et le centre du Manitoba, le sud du Québec, et le Nouveau-Brunswick, constituant une menace croissante.

Pêches et Océans Canada (MPO) prend des mesures pour prévenir l'introduction et la propagation de toutes les EAE, y compris la moule zébrée. Cet été, le MPO a effectué des inspections routières le long de la Transcanadienne à la frontière entre le Manitoba et l'Ontario. À la suite du succès de la première fin de semaine d'inspection éclair en juin, le personnel du Programme des espèces aquatiques envahissantes et les agents des pêches du MPO, le personnel provincial d'inspection des EAE, et les agents de Conservation du ministère du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, ont mené une autre campagne d'inspections éclair du 23 au 25 août avec des résultats tout aussi impressionnants. Cette fois-ci, 451 véhicules au total, transportant des embarcations et traversant la frontière provinciale, ont été interceptés.

La prévention est l'approche la plus efficace, la plus pratique, et la plus rentable pour gérer les EAE, y compris les moules zébrées. Pour prévenir leur propagation, il est fondamental de nettoyer, vider et sécher toutes les embarcations et tout l'équipement nautique lorsqu'on les retire de l'eau ou avant de les placer dans un autre plan d'eau. Sur les 451 véhicules qui ont été interceptés entre le 23 et le 25 août :

153 véhicules transportaient des embarcations ou de l'équipement qui n'étaient pas nettoyés, vidés ou séchés, et ont échoué aux exigences de l'inspection en matière d'EAE.

225 véhicules transportant des embarcations étaient conformes aux exigences en matière de nettoyage, de vidange et de séchage.

Aucune embarcation n'avait de moules zébrées visibles.

Les conducteurs transportant des embarcations non conformes ont vu leur embarcation et leur équipement décontaminés, et ont reçu des instructions sur la façon de se conformer aux exigences de nettoyage, de vidange et de séchage.

« Les espèces aquatiques envahissantes menacent la biodiversité, l'économie et les infrastructures du Canada. En collaborant avec les provinces, les territoires, et d'autres partenaires dans le cadre d'activités d'application de la loi et d'éducation, nous pouvons prévenir la propagation d'espèces comme la moule zébrée, protéger les cours d'eau du Canada, et assurer un environnement plus sain pour tous les Canadiens. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne

« Notre gouvernement demeure déterminé à lutter contre les espèces aquatiques envahissantes, et à agir au moyen de l'éducation et de l'application de la loi pour arrêter la propagation. Le Manitoba est fier de publier cet été le Plan de prévention et d'intervention contre les espèces aquatiques envahissantes (EAE) afin de tracer la voie à suivre pour la prévention des EAE. Le Plan met l'accent sur la nécessité de travailler en collaboration à l'élaboration d'un programme d'inspections réactif et flexible. Les inspections qui ont eu lieu cette fin de semaine sont une excellente occasion d'éduquer le public et d'empêcher le transport des moules zébrées. »

L'honorable Jamie Moses, ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du gouvernement du Manitoba

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes sont des plantes d'eau douce ou marines, des animaux, des algues et des micro-organismes introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée. Elles ont des répercussions négatives importantes sur l'environnement, l'économie, la société, et la santé humaine.

Au cours des inspections éclair de juin du MPO le long de la Transcanadienne entre le Manitoba et l' Ontario : 294 véhicules transportant des embarcations étaient conformes aux exigences en matière de nettoyage, vidange et séchage. 104 véhicules transportaient des embarcations ou de l'équipement qui n'étaient pas nettoyés, vidés ou séchés, et qui ont échoué à l'inspection en matière d'EAE. 5 véhicules transportaient des moules zébrées.

et l' : Les EAE constituent une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux canadiennes. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes sont la deuxième plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent croître rapidement, entrer en compétition avec les espèces indigènes, et modifier les habitats, et coûter des milliards de dollars chaque année en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada .

. En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes , il est illégal de posséder, de transporter et de relâcher des moules zébrées au Manitoba , en Saskatchewan , en Alberta et en Colombie-Britannique. Il est également illégal d'importer des moules zébrées au Canada , sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario et dans les eaux transfrontalières du Québec.

