BELLA COOLA, BC, le 22 août 2024 /CNW/ - La protection, la conservation et la restauration des stocks de saumon sauvage du Pacifique en Colombie-Britannique constituent une priorité essentielle pour le gouvernement du Canada. Les écloseries de saumon du Pacifique jouent à cet égard un rôle clé et sont essentielles pour aider à reconstituer les stocks vulnérables.

Centre d’accueil de l’écloserie du ruisseau Snootli (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, la Nuxalk Nation et Ingenium (Musées des sciences et de l'innovation du Canada) ont annoncé l'ouverture officielle du nouveau centre d'accueil de l'écloserie du ruisseau Snootli. L'inauguration marque l'achèvement d'un projet majeur de sept ans visant à remettre en état et à moderniser les infrastructures et les systèmes de pisciculture de l'écloserie du ruisseau Snootli. Construite en 1978, l'installation est en activité depuis plus de 35 ans, et avait besoin d'être rénovée en profondeur pour prolonger sa durée de vie opérationnelle et permettre des activités plus efficaces.

Le nouveau centre d'accueil est un élément clé de la nouvelle écloserie, et contribuera à informer et à mobiliser la communauté locale et les visiteurs à propos de l'amélioration apportée, du rôle des écloseries dans l'effort continu visant à protéger et à soutenir cette espèce emblématique, et de la responsabilité partagée de tous dans l'intendance d'habitats et d'écosystèmes sains.

Le centre propose des expositions dynamiques et interactives offertes en trois langues -- le nuxalk, l'anglais et le français -- afin de souligner l'importance du saumon pour le peuple Nuxalk et d'affirmer son lien profond et historique avec le saumon et les rivières de son territoire traditionnel. L'écloserie sert également de référence pour la sensibilisation à l'égard du saumon, et la gestion du bassin versant dans la région, grâce à sa collaboration avec la Première Nation, les bénévoles, les gardiens de cours d'eau, les écoles et les partenaires communautaires, dans le but de protéger l'héritage culturel et naturel unique de la vallée de Bella Coola.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir avec les peuples autochtones une relation renouvelée, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Notre collaboration avec la Nuxalk Nation et les membres de la communauté locale, pour créer un centre d'accueil aussi dynamique et visuellement impressionnant, est une étape importante dans la réalisation de cet engagement. La rénovation et la modernisation de l'écloserie témoignent de nos efforts constants pour assurer la protection à long terme du saumon du Pacifique, et confirment que l'éducation et la sensibilisation du public sont essentielles pour l'avenir de cette espèce emblématique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ce projet est un pas en avant pour honorer le savoir, la langue et la culture des Nuxalk et nous montre tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous collaborons d'une manière véritablement inclusive. Pour les Nuxalk, protéger nos saumons revient à protéger notre mode de vie; cette vision commune nous a tous unis, dans le but de préserver nos saumons et d'en prendre soin pour nos Putl'lt, ceux qui ne sont pas encore nés. Ce centre d'accueil renseignera les visiteurs et la population locale et inspirera les étudiants sur le rôle que les Nuxalkmc ont toujours joué dans la gestion de nos saumons, et sur la façon dont cette écloserie et son personnel contribuent à la poursuite de ce travail important. »

Snxakila (Clyde) Tallio, directeur culturel, Nuxalk Nation

« Nous savons que la véritable réconciliation comprend la réconcili-ACTION, laquelle se traduit par des projets et des initiatives sur le terrain qui font une réelle différence au sein de nos communautés. En collaborant avec nous sur cet important projet, Pêches et Océans Canada a démontré son engagement à poursuivre le développement de ses relations avec les Nuxalk sur la base de valeurs partagées et d'un respect mutuel. Au nom du chef et du conseil des Nuxalk, j'adresse mes félicitations à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cet incroyable centre d'accueil. »

Samuel Schooner, conseiller en chef de la Nuxalk Nation

« Nous sommes ravis de transmettre aux habitants et aux visiteurs de la vallée de Bella Coola les histoires racontées par Ingenium. Notre partenariat avec Pêches et Océans Canada continue d'apporter des connaissances scientifiques fascinantes et opportunes partout dans le monde, et nous sommes très reconnaissants d'avoir eu l'occasion de collaborer à ce projet avec la Nuxalk Nation. La Première Nation a présenté et façonné un passionnant récit à découvrir dans le centre d'accueil de l'écloserie du ruisseau Snootli, un site qui a le privilège de mener ses activités sur les terres des Nuxalk. »

Christina Tessier, présidente-directrice générale, Ingenium -- Musées des sciences et de l'innovation du Canada



Faits en bref

L'écloserie est située sur les terres du peuple Nuxalk, à 12 kilomètres à l'est de Bella Coola , à l'extrémité du bras de mer North Bentinck, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique.

, à l'extrémité du bras de mer North Bentinck, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique. L'écloserie met en valeur le saumon kéta, le saumon quinnat, le saumon rouge et le saumon coho.

Le personnel de l'écloserie participe depuis longtemps à des initiatives externes visant à fournir des installations et des conseils pour des projets sur la côte centrale de la Colombie-Britannique.

Les écloseries de saumon du Pacifique, visées par le Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS) du MPO, ont un rôle clé à jouer dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique (ISSP) en soutenant les stocks de saumon vulnérables; dans le cadre de notre démarche de réconciliation avec les communautés autochtones, dans le cadre de nos partenariats avec les groupes communautaires et les zones côtières, dans nos efforts de réduction des effets de la pêche récréative et commerciale sur les populations de saumon sauvage, en offrant des possibilités de pêche ciblées pour réduire les effets sur les stocks de saumon vulnérables, et dans le cadre de notre soutien aux programmes régionaux et internationaux d'évaluation des stocks.

L'écloserie du ruisseau Snootli est une des 23 principales écloseries et frayères de saumon exploitées par Pêches et Océans Canada .

. Bien que la planification du projet de rénovation de l'écloserie du ruisseau Snootli soit antérieure à la SSP, la nouvelle installation sera une ressource importante dans le cadre de cette initiative de transformation.

