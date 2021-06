M. Goddyn a été identifié comme « pêcheur d'intérêt » auprès de la direction générale de Conservation et de Protection de Pêches et Océans Canada à Langley, à la suite d'une communication de renseignements de la part du Department of Fish and Wildlife de Washington. Les agents américains enquêtaient le 24 avril 2018 sur M. Goddyn pour des motifs de pêche illégale au crabe, dont des ventes auraient eu lieu au Canada.

Le 30 juin 2018, la GRC a communiqué avec les agents des pêches du détachement de Langley pour les aviser que, lors d'une inspection de la conformité de la pêche récréative menée à la marina du parc Elgin de White Rock, M. Goddyn avait été trouvé en possession d'une grande quantité de crabes.

M. Goddyn était en possession de 89 crabes alors que la limite légale de prises par jour pour la pêche récréative est de 4e crabes. Les crabes ont été mesurés et relâchés vivants dans l'eau, et le bateau de pêche et les téléphones cellulaires de M. Goddyn ont été saisis comme pièces à conviction.

Pêches et Océans Canada a le mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants en vertu de la Loi sur les pêches. Le Ministère assure et encourage le respect de la Loi et d'autres lois et règlements au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, et par des activités d'éducation et de sensibilisation.

Faits en bref

Dans le cadre des mesures prises par Pêches et Océans Canada pour mettre fin aux activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et à son règlement. Quiconque ayant des renseignements peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions au 1-800-465-4336 ou envoyer les détails par courriel à [email protected] .

Dans le cadre des mesures prises par Pêches et Océans Canada pour mettre fin aux activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et à son règlement. Quiconque ayant des renseignements peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions au 1-800-465-4336 ou envoyer les détails par courriel à [email protected] .

Au Canada et dans l'État de Washington, la pêche au crabe est permise à des fins récréatives ou commerciales, pour lesquelles il faut un avoir permis et respecter les conditions de permis, soit : les heures d'ouverture et de fermeture de la pêche, les limites de taille, les limites de prises et les restrictions quant à la rétention des crabes femelles. Les crabes pêchés à des fins récréatives sont destinés à une consommation personnelle et ne peuvent pas être achetés, troqués ou vendus ou offerts à la vente ou au troc, ni au Canada ni dans l'État de Washington.

Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada travaillent régulièrement et étroitement avec les agents du Department of Fish and Wildlife de Washington dans divers secteurs de pêches, ce qui comprend la pêche au crabe à des fins récréatives et commerciales. Ils collaborent aussi régulièrement avec la GRC, aussi désignée agent de pêche et habilitée à mener des inspections de pêches.

La Cour a ordonné que l'amende de 7 500 $ soit utilisée pour le soin et la gestion de la pêche.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Leri Davies, conseillère, Relations stratégiques avec les médias, Région du Pacifique de Pêches et Océans Canada, Cellulaire : 604-612-6837, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

