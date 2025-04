Pêche et villégiature - Ouverture des réservations pour les chalets de l'été 2026

QUÉBEC, le 7 avril 2025 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations pour les séjours en chalet de pêche et de villégiature de l'été 2026, le samedi 12 avril 2025 dès 8h.

Comme à l'habitude, les réservations pour les chalets sont lancées au printemps en vue de l'été de l'année suivante. La meilleure façon de mettre la main sur le séjour espéré est d'être sur la ligne de départ dès l'ouverture, au moment où le calendrier de réservation est encore intouché.

Un processus juste et équitable

L'offre de réservation pour les différents parcs nationaux, réserves fauniques et établissements touristiques du réseau de la Sépaq sera répartie à travers des plages horaires définies afin de distribuer l'achalandage pendant la journée et favoriser une expérience de vente agréable. Il est donc important de consulter l'horaire pour vous assurer d'être en ligne au bon moment pour votre choix de séjour.

Une salle d'attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage. Afin d'accélérer leur transaction, il est suggéré aux clients de créer dès maintenant leur profil client en ligne. Ils n'auront qu'à s'y connecter lors de l'étape du paiement. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Découvrir la beauté d'Anticosti, l'ultime expérience dépaysante!

Les réservations pour la pêche et la villégiature à l'île d'Anticosti a également lieu le 12 avril. C'est le moment de mettre la main sur un séjour de rêve. Ses paysages saisissants de canyons aux murailles géantes, de mer à perte de vue et de falaises colossales en font l'île la plus dépaysante du Québec! Dans le parc national d'Anticosti, le fracas des chutes puissantes, la découverte d'immenses grottes secrètes ainsi que la présence de milliers de cerfs de Virginie, de saumons ondulant dans des fosses émeraude de la rivière Jupiter et de phoques allongés au soleil sur des rochers, vous envoûteront à coup sûr. Figurant sur la liste du patrimoine de l'UNESCO depuis récemment, l'île d'Anticosti refoule de zones fossilifères et sont considérées comme les plus riches au monde.

Camping et prêt-à-camper dans les réserves fauniques

Dès le mardi 29 avril 2025, vous pourrez réserver votre séjour en camping ou en prêt-à-camper dans les réserves fauniques du Québec pour l'été 2026.

Les réservations débuteront à partir de 9 h pour l'ensemble des destinations. Notez que le début des réservations pour les séjours à l'été 2026 dans les parcs nationaux du Québec et les établissements touristiques aura lieu les 8 et 9 novembre 2025.

