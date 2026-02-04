La Central Okanagan Foundation recevra 100 000 $ dans le cadre d'une campagne nationale organisée par Coca-Cola

TORONTO, le 4 févr. 2026 /CNW/ - À l'issue d'une quête nationale qui a mobilisé les Canadiens grâce à plus de 200 arrêts de la Caravane des Fêtes et à une vaste campagne à travers le pays, et qui a donné lieu à 5 400 candidatures provenant de plus de 800 communautés différentes, Peachland, en Colombie-Britannique, a été désignée, cette année, comme La communauté la plus bienveillante du Canada!

G à D: Konrad Kiss, la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée, Macklin McCall, député de West Kelowna - Peachland, Vida Loose, Fondations communautaires du Canada, Sarah Trudeau, Fondations communautaires du Canada, Dustyn Baulkham, Central Okanagan Foundation, Patrick Van Minsel, Maire de Peachland, Abbie Norrish, Central Okanagan Foundation, Kendall Bell, la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée (Groupe CNW/Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée)

Représentant la communauté gagnante, la Central Okanagan Foundation recevra 100 000 $ de Coca-Cola et de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée, par l'entremise de Fondations communautaires du Canada, afin de répondre directement aux besoins locaux de Peachland. De plus, la Caravane des Fêtes Coca-Cola fera également un arrêt spécial à Peachland en 2026, afin de célébrer la communauté, d'apporter de la joie et de répandre la bonté auprès des résidents.

Peachland a été sélectionnée pour ses témoignages sincères, petits et grands, qui se sont démarqués des autres candidatures. Parmi ceux-ci figuraient des récits illustrant la générosité des résidents, qui ont notamment ouvert les portes de leur maison aux personnes évacuées lors des feux de forêt locaux, ainsi que des candidatures mettant de l'avant des organismes communautaires tels que le Peachland Wellness Centre et la Community Food Bank, qui dépendent tous deux grandement du travail des bénévoles.

Destinée à rassembler les Canadiens afin qu'ils partagent des moments de générosité, l'initiative La communauté la plus bienveillante du Canada s'appuie sur la tradition mondiale de Coca-Cola qui consiste à répandre l'esprit des Fêtes grâce à sa Caravane des Fêtes, mais va encore plus loin en mettant l'accent sur les actes de bonté et leur impact sur la communauté. Ce programme complet et la campagne qui le soutient ont été mis en œuvre dans les magasins de certains détaillants canadiens, grâce à un solide plan de marketing 360 et à l'aide de centaines d'employés bénévoles.

« La communauté la plus bienveillante du Canada est une plateforme puissante et inspirante qui reconnaît et célèbre l'incroyable générosité des Canadiens d'un océan à l'autre », a déclaré Tony Chow, président de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée. « De Colinet, à Terre-Neuve-et-Labrador, à Chemainus, en Colombie-Britannique, en passant par Iqaluit, dans les Nuctae, nous avons reçu des milliers de candidatures, parmi lesquelles figuraient de nombreuses histoires très personnelles et plusieurs autres mettant de l'avant les actions de voisins et de groupes communautaires. Chacune d'entre elles était riche de sens. Ensemble, elles démontrent que la bienveillance est contagieuse et bien vivante dans les communautés partout au Canada. »

À sa deuxième année, La communauté la plus bienveillante du Canada a connu une forte augmentation de la participation, avec près du double de soumissions. Les candidatures de cette année ont mis en lumière des actes de bonté diversifiés, sincères et inspirants, démontrant comment les communautés canadiennes rayonnent d'un océan à l'autre.

« Peachland est une communauté dans laquelle les gens se soutiennent mutuellement, et cette générosité est quelque chose dont nous sommes témoins tous les jours », a déclaré Abbie Norrish, directrice générale par intérim de la Central Okanagan Foundation. « Être reconnue à l'échelle nationale grâce à l'initiative La communauté la plus bienveillante du Canada de Coca-Cola est une raison de se réjouir, et cette somme de 100 000 $ nous offre une occasion formidable de travailler avec la communauté pour renforcer les liens et l'entraide qui font déjà de Peachland un endroit si spécial. »

Les 10 communautés ayant reçu le plus grand nombre de candidatures valides par habitant ont été présélectionnées pour le prix de La communauté la plus bienveillante du Canada. Un jury composé de représentants de la communauté lauréate de 2024, Jarvis (Ontario), de Coca-Cola, de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée, de Fondations communautaires du Canada et d'un tiers indépendant a ensuite sélectionné le lauréat de cette année. Le jury a pris sa décision après avoir procédé à une évaluation à l'aveugle de toutes les candidatures finalistes.

Pour plus d'informations sur le concours La communauté la plus bienveillante du Canada et pour découvrir les témoignages partagés par les Canadiens, rendez-vous sur La communauté la plus bienveillante du Canada.

