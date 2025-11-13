Dans le cadre de la tournée de la Caravane des Fêtes Coca-Cola, le programme reprend vie pour identifier, célébrer et récompenser La communauté la plus bienveillante du Canada, avec un prix communautaire de 100 000 $, soit le double de l'impact de l'année dernière

TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la gentillesse, Coca-Cola au Canada annonce le retour du programme La communauté la plus bienveillante du Canada et invite les Canadiens à partager la bonté. Convaincue que le monde a besoin de plus de bienveillance, cette quête nationale vise à identifier et à récompenser une communauté canadienne qui se démarque des autres comme étant la plus bienveillante du pays.

La communauté la plus bienveillante du Canada fait partie de la tournée de la Caravane des Fêtes Coca-Cola, au cours de laquelle l'emblématique camion rouge Coca-Cola, orné de lumières scintillantes et accompagné du Père Noël et de ses lutins spéciaux, propage la bienveillance d'un océan à l'autre en rassemblant les Canadiens afin de renforcer leur sentiment d'appartenance pendant le temps des Fêtes. La tournée de la Caravane des Fêtes Coca-Cola a débuté au Canada en 1999 avec un seul camion décoré de lumières de Noël. Elle est aujourd'hui devenue une tradition nationale très appréciée qui visite chaque année des centaines de communautés.

En nouveauté, cette année, La communauté la plus bienveillante du Canada a doublé le prix à la communauté gagnante, qui s'élève désormais à 100 000 $, remis localement par l'entremise de Fondations communautaires du Canada. La communauté gagnante obtiendra également la visite de la tournée 2026 de la Caravane des Fêtes Coca-Cola et remportera le titre de La communauté la plus bienveillante du Canada.

« Nous sommes fiers de répandre la joie et l'optimisme dans les communautés de partout au Canada », a déclaré Tony Chow, président de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée. « En ce moment plus que jamais, nous croyons que le monde a besoin de plus de bienveillance et que celle-ci est contagieuse. Grâce au programme La communauté la plus bienveillante du Canada, nous avons pu constater de nos propres yeux comment de petits gestes peuvent inspirer de grands changements. Il est inspirant de voir ce programme prendre de l'ampleur et continuer de rassembler les communautés. »

Les mises en candidature sont désormais ouvertes et peuvent être soumises en ligne et en scannant les codes QR aux arrêts de la Caravane des Fêtes Coca-Cola et chez certains détaillants d'un océan à l'autre. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 1er janvier 2026 à 23 h 59. Les 10 communautés ayant reçu le plus grand nombre de candidatures valides par habitant seront présélectionnées pour le prix de La communauté la plus bienveillante du Canada. La communauté gagnante sera déterminée par un jury et le résultat sera dévoilé le 19 janvier 2026.

Jarvis, en Ontario, première ville à avoir remporté le titre de La communauté la plus bienveillante du Canada, sera fière d'accueillir l'un des premiers arrêts de la tournée de la Caravane des Fêtes Coca-Cola 2025 avec une célébration spéciale le 15 novembre. L'événement mettra en lumière la Norfolk Community Foundation et Jarvis Light Up, qui dévoileront leurs plans pour un nouveau projet communautaire inspiré par les gestes de bonté qui ont valu à Jarvis le prix en 2024, et soutenu en partie par le prix de La communauté la plus bienveillante du Canada de Coca-Cola.

Pour plus d'informations sur La communauté la plus bienveillante du Canada, sur la façon de soumettre un geste de bonté et pour obtenir la liste complète des destinations de la tournée de la Caravane des Fêtes Coca-Cola, qui se déroulera du 13 novembre au 24 décembre, rendez-vous sur www.coke.ca/fetes.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une compagnie de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre compagnie est de rafraîchir le monde et de changer les choses. Nous vendons plusieurs marques valant des milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portfolio de marques de boissons gazeuses comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d'eau, de boissons sportives, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, FUZE, Gold Peak et Ayataka. Nos marques de jus, de produits laitiers à valeur ajoutée et de boissons végétales comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portfolio, qu'il s'agisse de réduire la teneur en sucre de nos boissons ou de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, des collectivités et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 personnes et contribuons à créer des opportunités économiques pour les collectivités locales dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée

La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est une entreprise familiale indépendante qui compte plus de 6 000 employés d'un océan à l'autre. En tant qu'embouteilleur local du Canada, l'entreprise mène ses activités dans chaque province grâce à plus de 50 centres de vente et de distribution et à cinq usines de fabrication. La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est fière de fabriquer, de distribuer, de mettre en marché et de vendre les boissons préférées des Canadiens, notamment Coca-ColaMC, Coke DièteMD, Coca-ColaMD Zéro sucre, SpriteMD, FantaMD, Barq'sMD, NESTEAMD, POWERADEMD, DASANIMD, vitaminwaterMD, ainsi que les marques partenaires Canada Dry®, Monster Energy® et A&WTM. La grande famille de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est déterminée à créer un avenir meilleur et à partager son optimisme en apportant une valeur durable à ses employés, à ses clients et à ses consommateurs, en développant ses activités de façon responsable et en faisant une différence positive dans les communautés où elle exerce ses activités. Visitez le site www.CokeCanada.com pour en savoir plus.

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l'organisme national qui dirige le réseau de plus de 200 fondations communautaires locales au Canada. Grâce à son réseau, FCC contribue à trouver des solutions locales aux défis nationaux et à bâtir un avenir où chacun a sa place.

SOURCE Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée

Personne-ressource pour les médias : Ericka Lessard, Weber Shandwick, [email protected]