Paysagiste KDS inc. de Coaticook est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) inscrit l'entreprise Paysagiste KDS inc. au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans. Cette décision a été rendue le 26 janvier dernier pour non-respect des exigences d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre de la part d'une partie à un contrat public.

Des dirigeants de cette entreprise - basée à Coaticook, en Estrie, et spécialisée dans les travaux de maitrise de la végétation - ont, à plusieurs reprises, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la loi et des règles dans le cadre de leurs activités. Ce motif a mené à la décision de l'AMP.

Ainsi, au cours des cinq prochaines années, Paysagiste KDS inc. ne pourra soumissionner pour conclure un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat avec un organisme public ou municipal. L'entreprise dispose de 60 jours pour mettre un terme à ses contrats publics en cours. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

SOURCE Autorité des marchés publics

Source : Stéphane Hawey, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 418 803-1065