Paymath cible les entreprises SaaS qui utilisent des agrégateurs pour leurs paiements intégrés

MONTRÉAL, Aug. 14, 2026 /CNW/ -- Déjà en collaboration avec NotaBene Legal et plusieurs autres entreprises SaaS, Paymath déploie à plus grande échelle un modèle simple : devenir le service des paiements en coulisses de ses partenaires logiciels.

Paymath aide les entreprises SaaS à intégrer et à monétiser les paiements sans avoir à développer une expertise interne en matière de paiements. L'entreprise accompagne ses partenaires dans le choix des technologies et des processeurs, l'intégration technique, l'intégration des marchands, l'établissement de tarifs concurrentiels et stables, le soutien à la clientèle et l'optimisation continue. L'objectif est d'aider les entreprises logicielles à créer une nouvelle valeur à partir du volume de paiements, tout en offrant aux marchands une expérience fluide au sein de la plateforme qu'ils utilisent déjà.

Faire des paiements une partie intégrante de l'expérience logicielle

L'intégration des paiements crée une expérience client plus complète. Les utilisateurs peuvent passer des opérations et de la facturation au paiement et au rapprochement sans quitter le logiciel. Pour les marchands, cela peut accélérer les encaissements, améliorer la gestion des comptes clients et simplifier le rapprochement entre les factures, les paiements et les dépôts. Pour l'entreprise SaaS, cela renforce la plateforme, augmente la valeur offerte aux clients et crée une occasion de monétiser le volume de paiements.

Il en résulte un écosystème logiciel plus complet, dans lequel les opérations, les paiements et le rapprochement fonctionnent ensemble.

La technologie n'est qu'une partie de l'équation. Paymath aide aussi ses partenaires à offrir aux marchands une tarification concurrentielle et un soutien humain dédié pour les comptes, les transactions et les solutions de paiement.

Quand revoir votre modèle de paiements

Pour les entreprises SaaS qui utilisent Stripe, Adyen, Paysafe, Paypal ou d'autres grandes plateformes de paiement, la question n'est souvent pas de savoir si la technologie fonctionne, mais plutôt si le modèle commercial reflète la valeur du volume de paiements qui transite par le logiciel. Si une entreprise SaaS ne monétise pas les paiements, ou si son volume a augmenté sans qu'une entente commerciale plus avantageuse ait été conclue, Paymath peut l'aider à évaluer une structure mieux adaptée à son échelle.

Il en va de même pour les plateformes qui comportent plusieurs intégrations de paiement, une tarification incohérente ou des expériences marchands différentes. Paymath aide à unifier la stratégie, à améliorer l'expérience client et à mieux capter la valeur du volume de paiements à l'échelle de la plateforme.

Le modèle crée de la valeur pour tous : l'entreprise SaaS bénéficie d'une plateforme plus solide et d'un nouveau potentiel de revenus; ses clients profitent d'une expérience plus simple; et les marchands bénéficient d'encaissements plus efficaces, d'un meilleur soutien et d'un rapprochement simplifié.

Un modèle déjà adopté par plusieurs entreprises SaaS

Paymath déploie déjà ce modèle auprès de plusieurs plateformes logicielles, dont NotaBene Legal (www.notabenelegal.com), un chef de file en logiciels de gestion pour les professionnels du droit. Dans son témoignage, Me Jean-François Chabot, avocat et fondateur de NotaBene Legal, a souligné la capacité de Paymath à comprendre son secteur et à soutenir les clients de NotaBene.

« PayMath a rapidement compris les enjeux propres à mon secteur et a mis en place un modèle efficace pour soutenir nos clients. »

Me Chabot a également souligné le processus d'intégration structuré et le soutien après-vente de Paymath comme des éléments importants d'une expérience client fluide.

Expansion du modèle à l'échelle du Canada

Pour accélérer l'adoption, Calvin White se joint à Paymath à titre de directeur des partenariats. Il travaillera avec des entreprises logicielles partout au Canada afin de repérer des occasions d'intégrer, d'optimiser et de monétiser les paiements au sein de leurs plateformes.

Pour Paymath, cette initiative marque une évolution claire : passer du rôle de fournisseur de solutions de paiement à celui de partenaire de paiements intégrés qui soutient les entreprises SaaS.

À propos de Paymath

Paymath (www.paymath.com) est une entreprise de technologie et de services-conseils en paiements qui aide les entreprises à optimiser leurs coûts de traitement et à améliorer la performance de leurs paiements en magasin, en ligne et sur les canaux virtuels.

En tant que partenaire accrédité de plusieurs fournisseurs de services de paiement, Paymath offre une tarification transparente, des recommandations impartiales et un soutien dédié tout au long de l'intégration, de l'optimisation et du service à long terme.

SOURCE Paymath Inc.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : Patrick Ahad , [email protected]