MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Paymath annonce aujourd'hui que Touchette Détail & Commercial (« TDC ») a sélectionné Paymath comme fournisseur de paiement privilégié afin de soutenir les besoins en paiements de ses magasins corporatifs, bannières principales, affiliés et membres du réseau, qui regroupe plus de 1 000 détaillants.

Grâce à ce partenariat, les membres de TDC auront accès à des taux de traitement parmi les plus avantageux de l'industrie, générant des économies significatives, ainsi qu'à un accompagnement humain entièrement dédié. Paymath collabore avec plusieurs fournisseurs de paiement à l'échelle mondiale, permettant aux commerçants d'accéder aux meilleurs tarifs et aux technologies de paiement les plus performantes du marché.

Paymath accompagnera les commerçants avec leurs solutions de paiements, incluant l'intégration, l'optimisation et le support continu. Les solutions offertes comprennent des terminaux modernes en magasin, des intégrations POS au besoin, des solutions de paiement en ligne et des capacités de paiement avec des terminaux virtuels, des liens de paiement sécurisés, des outils de facturation ainsi que des options de financement pour les consommateurs. Les commerçants pourront également accepter une gamme complète de modes de paiement, incluant le crédit, le débit, Apple Pay, Google Pay, les solutions BNPL (Achetez maintenant, payez plus tard) et Interac e-Transfer.

« Ce partenariat permet à nos membres de bénéficier de tarifs préférentiels, d'une tarification transparente et d'une forte expertise en paiements », a déclaré Christopher Abell, directeur général de Touchette Détail & Commercial. « Nous sommes convaincus que Paymath aidera nos bannières et affiliés à renforcer leurs opérations tout en réduisant leurs coûts d'opérations. »

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme partenaire privilégié par Touchette Détail & Commercial », a déclaré Bernard Prevost, directeur général et cofondateur de Paymath. « Notre objectif est simple : offrir des économies mesurables, des technologies de paiement modernes et un accompagnement concret sur lequel les commerçants peuvent compter. »

À propos de Paymath

Paymath (www.paymath.com) est une entreprise de technologie et de conseil en paiements qui aide les entreprises à optimiser leurs coûts de traitement et à améliorer la performance des solutions de paiements en magasin, en ligne et via des canaux virtuels. En tant que partenaire accrédité auprès de plusieurs fournisseurs de paiement, Paymath propose une tarification transparente, des recommandations impartiales et un accompagnement dédié tout au long de l'intégration, de l'optimisation et du support à long terme.

À propos de Touchette Détail & Commercial

Touchette Détail & Commercial (www.grtouchette.com) est une division de Groupe Touchette qui sert les consommateurs canadiens à travers un réseau de plus de 1 000 magasins corporatifs, bannières principales, affiliés et membres indépendants. TDC soutient son réseau de détaillants grâce à des produits, des programmes et des services conçus pour renforcer les opérations et améliorer l'expérience client à travers le pays.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter

Patrick Ahad

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SOURCE Paymath Inc.