Pavillon des aînés de Pointe-Saint-Charles - Nouveaux aménagements extérieurs conviviaux et accessibles universellement

« Bien que nous ayons terminé la construction du Pavillon des aînés en 2020, il manquait la touche finale, a expliqué M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. L'aménagement extérieur complète à merveille le pavillon et crée un lien avec le parc Saint-Gabriel. L'espace pourra servir à la détente et aux échanges, mais aussi à la tenue d'événements. »

« Le Pavillon des aînés est maintenant bien équipé pour répondre aux besoins autant intérieurs qu'extérieurs de sa clientèle et démontre notre volonté de se positionner en tant que municipalité amie des aînés (MADA), a renchéri Craig Sauvé, conseiller de la Ville, Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown. Il rejoint aussi notre objectif d'offrir des espaces de qualité pour les aîné.e.s, mais également d'assurer l'accessibilité universelle à nos installations. »

Les travaux d'une valeur d'environ 150 000 $ débutés au mois d'août cette année consistaient en l'ajout d'une terrasse, la réfection du sentier ouest et la construction d'une rampe de béton pour favoriser l'accès universel. Des travaux d'électricité ont permis l'installation de nouveaux lampadaires qui seront mis en opération pour la mi-novembre, augmentant le sentiment de sécurité des lieux. Finalement, le sentier et l'espace vert ont été aménagés avec l'ajout de gazon, de végétaux décoratifs, de mobilier urbain de type relaxant, de bancs, de chaises de jardin et de bacs d'agriculture urbaine.

« L'Âge d'or de Pointe-Saint-Charles a désormais accès à un très beau pavillon bien équipé pour réaliser ses activités, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, a dit Mme Marie-Paule Robitaille, présidente de l'Âge d'or de Pointe-Saint-Charles. Bien que pour l'instant limités aux jeux de cartes en raison de la pandémie, les membres ont très hâte de pouvoir recommencer leurs activités et de profiter des nouveaux aménagements. »

« Le Centre des aînés est fier de participer à cette belle aventure qu'est le Pavillon des aînés! s'est exclamé M. Pierre Riley, coordonnateur du Centre des aînés de Pointe-Sainte-Charles. C'est un lieu des plus appropriés pour nos activités avec les aîné.e.s de Pointe-Saint-Charles et nous avons hâte de profiter des aménagements extérieurs avec nos membres. »

Rappelons que le Pavillon des aînés a été inauguré en janvier 2020 en compagnie des membres de différents clubs d'âge d'or du Sud-Ouest et des résidents de résidences pour aînés. Ses clés ont été remises à l'Âge d'or et le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles en juillet 2020. Pour en savoir plus sur le Pavillon des aînés : montreal.ca/lieux/pavillon-des-aines.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Anyck Paradis | Chargée de communication, [email protected] | 438 922-7930

