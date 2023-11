WINNIPEG, MB, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Great-West Lifeco a annoncé aujourd'hui qu'une membre de son conseil d'administration, Paula Madoff, a été nommée dans la liste annuelle 2023 NACD Directorship 100™ des leaders les plus influents en matière de gouvernance d'entreprise par l'organisation américaine National Association of Corporate Directors (NACD). Cette liste nomme les meilleurs administrateurs de sociétés et experts en matière de gouvernance.

Paula Madoff, membre du conseil d’administration de Great-West Lifeco Inc. (Groupe CNW/Great-West Lifeco Inc.)

« Nous sommes ravis de féliciter Paula pour ce prix prestigieux récompensant sa contribution exceptionnelle à la gouvernance du conseil d'administration, » a déclaré Jeffrey Orr, président du conseil de Great-West Lifeco. « Nous félicitons et remercions Paula pour son dévouement inébranlable et ses conseils judicieux et pertinents. Nous avons le privilège de la compter parmi les membres de notre conseil d'administration et comme présidente de notre comité des placements. »

« L'intégrité, l'expertise et le leadership de Paula ont contribué à la réussite de notre entreprise, » a affirmé Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Cette reconnaissance bien méritée du NACD reflète sa vaste expérience en matière de gouvernance et d'affaires, ainsi que son engagement envers la vision de Great-West Lifeco. »

Paula Madoff, administratrice de sociétés, compte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines des placements, de la gestion des risques et des opérations sur les marchés, y compris 28 ans au service de Goldman Sachs Group en tant qu'associée responsable des produits de taux d'intérêt et des produits hypothécaires jusqu'à son départ à la retraite en 2017. Depuis sa retraite, elle est directrice-conseil auprès de Goldman Sachs et, à l'heure actuelle, elle siège au conseil de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam et de Power Corporation (TSX: POW). Elle siège aussi au conseil de Tradeweb Markets Inc. (NASDQ: TW), de KKR Real Estate Finance Trust Inc. (NYSE: KREF), de Motive Capital Corp. II (NYSE: MTVC), de Beacon Platform Inc. et de la ICE Benchmark Administration, dont elle préside le comité de surveillance du TIOL.

Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion de l'Université Harvard, elle a été nommée fellow de la fondation David Rockefeller et elle siège au conseil des anciens de l'École de gestion de l'Université Harvard, au conseil de direction du programme Femmes et politiques publiques de l'École Kennedy de l'Université Harvard et au conseil de Hudson River Park Friends.

Le 2023 NACD Directorship 100 reconnaît les principaux administrateurs d'entreprise et experts de gouvernance dans plusieurs catégories, notamment les avocats, les professionnels de l'audit et du risque, les conseillers du conseil d'administration, les experts en rémunération, les conseillers en matière de gouvernance, les investisseurs, les médias, les conseillers en matière de politiques, les recruteurs, ainsi que les responsables de la réglementation et les décideurs.

Les lauréats seront récompensés lors du prochain gala 2023 Directorship 100 Awards qui se tiendra le 13 décembre à New York. Ils figureront également dans la liste annuelle des personnes les plus influentes au sein des conseils d'administration et de la gouvernance d'entreprise, publiée par le magazine NACD Directorship.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Liz Kulyk, 204 926-5012, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]