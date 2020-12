ams et Precision Biomonitoring annoncent un partenariat mondial pour lutter contre la pandémie au moyen d'un dispositif de dépistage rapide de la COVID-19 (SARS-CoV-2) qui permet de détecter la présence d'antigènes dans la salive

Le test antigénique rapide de dépistage de la COVID-19 (SARS-CoV-2) est facile à utiliser et ne nécessite pas d'analyse en laboratoire. Il vise à fournir des résultats fiables en environ 15 minutes au point d'intervention

L'objectif est d'effectuer des tests de masse rapides et abordables en analysant des échantillons de salive dont les résultats numériques seraient téléversés dans un nuage qui stocke des données de nature médicale

Une approche novatrice utilisant un capteur spectral ams qui permet une meilleure lisibilité et des résultats clairs // permet d'obtenir des résultats de test plus faciles à lire et non ambigus

Les premiers résultats sur les particules virales non actives indiquent une très bonne sensibilité pour un nombre de cycles d'amplification de 31 (Ct), ce qui pourrait permettre de détecter les personnes asymptomatiques

PREMSTAETTEN, Autriche et GUELPH, ON, le 21 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, ams (SIX: AMS), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de capteurs de haute performance, et Precision Biomonitoring, un chef de file canadien en outils de détection de virus, annoncent un partenariat mondial pour le partage de technologies visant à mettre au point un dispositif de dépistage novateur pour le virus de la COVID-19 (SARS-CoV-2). Le partenariat opérera un jumelage entre la technologie novatrice de capteurs spectraux d'une part et la technologie d'écoulement latéral et les capacités numériques de Precision Biomonitoring d'autre part. La combinaison des deux devrait réinventer les dispositifs de dépistage de masse pour la COVID-19 (SARS-CoV-2). Les premiers résultats sur les particules virales non actives, indiquent une très bonne sensibilité pour un nombre de cycles d'amplification de 31 (Ct), ce qui pourrait permettre de détecter les personnes asymptomatiques.

« La pandémie est toujours présente et continuera de faire partie de nos vies au cours de la nouvelle année. Le partenariat avec ams continuera de produire des solutions novatrices dont le gouvernement et les autorités ont urgemment besoin pour suivre et contrôler le virus », a déclaré le Dr Mario Thomas, PDG de Precision Biomonitoring. « Nous sommes déterminés à mettre au point des dispositifs de dépistage de qualité et, grâce à l'ajout de cette technologie de haute sensibilité, nous continuerons de changer le monde du dépistage. »

Pour créer des solutions novatrices et soutenir la lutte contre les pandémies, ams et Precision Biomonitoring étudient l'efficacité et la sensibilité d'un test à technologie d'écoulement latéral qui ne nécessite pas d'analyse en laboratoire. Le test, qui est connecté à un nuage qui stocke des données de nature médicale, permet la détection de particules virales en seulement 15 minutes environ. Le test est axé sur la détection du virus aux premiers stades de l'infection, avant l'apparition des symptômes.

La solution de capteur spectral d'ams permet une détection de l'antigène au moyen d'une lecture par fluorescence, ce qui renforce le leadership d'ams dans la prestation de diagnostics de santé professionnels de haute qualité, conçus pour augmenter la vitesse et la fiabilité des diagnostics rapides au point d'intervention.

« Les gouvernements et les autorités doivent offrir des tests rapides, fiables et efficaces. Nos premiers résultats pour cette solution indiquent que même les patients asymptomatiques porteurs du virus pourraient être détectés plus facilement. Nous prévoyons que la combinaison des technologies mises au point par Precision Biomonitoring et ams deviendra un outil essentiel de lutte contre la pandémie, qui contribuera à la reprise des nombreuses activités économiques et sociales qui composent ce que nous appelons la vie normale, a déclaré Jennifer Zhao, vice-présidente directrice, division des capteurs optiques avancés, ams. Cette prévision est facilitée par le fait qu'une fois approuvée, la solution de dépistage peut être produite à peu de frais et sans limites complexes à grande échelle. Nous espérons que cette solution éliminera les processus logistiques et cliniques complexes et simplifiera les méthodes de dépistage de masse. »

Pour de plus amples informations sur la solution de détection à capteur spectral d'ams, veuillez consulter

https://ams.com/technology/spectral-sensing

À propos d'ams

ams est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de solutions de capteurs de pointe. Notre mission est de façonner le monde avec des solutions de capteurs en fournissant une interface transparente entre les humains et la technologie.

Les solutions de capteurs haute performance d'ams propulsent des applications qui nécessitent un faible encombrement, une faible puissance, une sensibilité élevée et une intégration multicapteurs. Parmi les produits offerts par ams, on compte des solutions de capteurs, des capteurs à circuits intégrés, des interfaces et des logiciels connexes pour les marchés de la consommation, des communications, de l'industrie, de la médecine et de l'automobile.

Le siège social d'ams est situé en Autriche. L'entreprise emploie environ 9 000 personnes dans le monde et compte plus de 8 000 clients partout sur la planète. ams est inscrit à la SIX Swiss Exchange (symbole boursier : AMS). Pour en savoir plus sur ams, consultez le site https://ams.com.

ams est une marque déposée d'ams AG. En outre, bon nombre de nos produits et services sont enregistrés ou font l'objet d'une marque de commerce déposée du Groupe ams. Tous les autres noms d'entreprise ou de produit mentionnés dans les présentes peuvent être des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. Les renseignements fournis dans le présent communiqué sont exacts au moment de la publication et peuvent être modifiés sans préavis.

Rejoignez ams sur les médias sociaux : >Twitter >LinkedIn >Facebook >YouTube

À propos de Precision Biomonitoring

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph, Precision Biomonitoring fournit des solutions de surveillance d'ADNe sur place avec la plateforme TRIPLELOCKMC, qui permettent un dépistage précoce des organismes chez ses clients, favorisant une intervention plus rapide. Nous comptons parmi nos clients des organisations qui ont besoin d'une surveillance sur place et d'une identification rapide de tout organisme vivant dans tout type d'environnement. L'équipe de Precision Biomonitoring est au cœur des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Nous entrevoyons pour l'avenir un monde dans lequel nous pourrons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, partout sur la planète. https://precisionbiomonitoring.com

