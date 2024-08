WINNIPEG, MB, le 28 août 2024 /CNW/ - Great-West Lifeco (TSX : GWO) a annoncé aujourd'hui que Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco, prendra la parole lors du Sommet financier de la Banque Scotia, qui se tiendra le jeudi 5 septembre 2024. Sa présentation commencera à 9 h 00 HE.

La webdiffusion en direct sera offerte et archivée ensuite à la section Nouvelles et événements du site Web de Great-West Lifeco.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers dont le siège social est situé au Canada et qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Au début de 2024, ses compagnies comptaient plus de 32 250 employés, 106 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - au service d'environ 40 millions de relations clients. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias, Leezann Freed-Lobchuk, 204 946-4576, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]