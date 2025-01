VANCOUVER, BC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - 22 janvier 2025 - Sydney, Australie

Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) a le plaisir d'annoncer la clôture du placement privé annoncé antérieurement pour un produit de 69 M$ CA1 ou 48 M$ US (l'« investissement stratégique ») avec le groupe Volkswagen (« Volkswagen » ou « VW »).

À la suite de la clôture de l'investissement stratégique, Volkswagen détient maintenant approximativement 9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de Patriot sur une base non diluée.

Le produit de l'investissement stratégique sera utilisé pour financer l'exploration, le développement et la réalisation d'une étude de faisabilité sur le projet de lithium Shaakichiuwaanaan de la Société au Québec (Canada), ainsi qu'à des fins générales et de fonds de roulement.

Ken Brinsden, chef de la direction et directeur général de Patriot, a déclaré : « Nous sommes à la fois heureux et fiers d'accueillir VW en tant qu'actionnaire stratégique. Leur investissement dans Patriot représente un grand pas en avant pour la Société, alors qu'elle travaille en vue de livrer l'un des plus importants projets de matières premières de lithium au monde. »

« En tant que ressource à haute teneur de grande envergure en Amérique du Nord, Shaakichiuwaanaan est bien placée pour aider à répondre à la croissance substantielle de la demande pour du lithium qui est prévue d'ici la fin de la décennie et au-delà, et par la même occasion bâtir des chaînes d'approvisionnement critiques en Occident. »

« Nous serons très heureux de travailler en étroite collaboration avec PowerCo SE et VW afin de soutenir leur important investissement dans les marchés nord-américains », a-t-il ajouté.

Tel qu'indiqué antérieurement lors de l'annonce faite par la Société le 18 décembre 2024 en lien avec l'investissement stratégique, les parties ont signé les éléments suivants :

Une feuille de modalités d'approvisionnement contraignante (l'« entente d'approvisionnement ») entre Patriot et le fabricant de batteries verticalement intégré et détenu à 100 % par Volkswagen, PowerCo SE (« PowerCo »), prévoyant que Patriot fournira 100 000 tonnes de concentré de spodumène (CS5,5 ciblé) par année sur une période de 10 ans;

») entre Patriot et le fabricant de batteries verticalement intégré et détenu à 100 % par Volkswagen, PowerCo SE (« »), prévoyant que Patriot fournira 100 000 tonnes de concentré de spodumène (CS5,5 ciblé) par année sur une période de 10 ans; Une convention relative aux droits de l'investisseur (la « convention relative aux droits de l'investisseur ») en vertu de laquelle Volkswagen dispose de certains droits, dont le droit de participer aux futurs financements par capitaux propres de la Société et qui prévoit une clause de vote d'appui en faveur de la direction, dans chaque cas soumis à certaines conditions usuelles; 2 et

») en vertu de laquelle Volkswagen dispose de certains droits, dont le droit de participer aux futurs financements par capitaux propres de la Société et qui prévoit une clause de vote d'appui en faveur de la direction, dans chaque cas soumis à certaines conditions usuelles; et Un protocole d'entente non contraignant (le « protocole ») visant à établir une relation stratégique continue entre PowerCo et Patriot afin d'explorer conjointement et de collaborer sur des objectifs stratégiques partagés, incluant des opportunités dans le cadre du futur développement du projet Shaakichiuwaanaan centrées sur la mise sur pied d'une chaîne d'approvisionnement pour la filière batterie concurrentielle au niveau des coûts, durable et conforme aux objectifs ESG, qui attirera un soutien gouvernemental et des incitatifs, et le développement potentiel d'installations de transformation chimique.



1 En se basant sur un taux de change USDCAD de 1,4310 en date du 20 janvier 2025.

Pour de plus amples détails concernant les modalités et les détails de l'investissement stratégique, incluant l'entente d'approvisionnement, la convention relative aux droits de l'investisseur et le protocole, il y a lieu de consulter le communiqué de presse de la Société daté du 18 décembre 2024.

À propos de Métaux de Batteries Patriot inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. L'estimation des ressources minérales de Shaakichiuwaanaan[3], laquelle inclut les pegmatites à spodumène CV5 et CV13, totalise 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées, se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande ressource de pegmatite lithinifère au monde. De plus, la propriété Shaakichiuwaanaan couvre plusieurs autres groupes de pegmatites à spodumène qui n'ont pas encore été vérifiés par forage, ainsi qu'un corridor de prospection dont plusieurs sections restent à évaluer.

À propos de PowerCo SE et de Volkswagen AG

La société mère de PowerCo, Volkswagen AG, aussi connue comme le groupe Volkswagen, fabrique et vend des automobiles en Allemagne, dans d'autres pays d'Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la région Asie-Pacifique et internationalement. L'entreprise est active dans quatre secteurs : les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers, les véhicules commerciaux, le génie énergétique et les services financiers. De la gestion des batteries à la production d'éléments de batteries et au recyclage, le groupe Volkswagen évolue pour devenir un expert rentable couvrant la totalité du cycle de vie de la composante clé, la batterie. Ce faisant, la technologie des éléments de batteries deviendra l'un des principaux secteurs d'expertise de l'entreprise. La filiale de Volkswagen AG, PowerCo SE, a été fondée en 2022 et se consacre au développement d'éléments de batteries.



2 Aux fins de l'ASX, une telle clause de vote confère à la Société une « participation pertinente » (« relevant interest ») dans les actions ordinaires dont les droits de vote sont soumis à la clause de vote de temps à autre. La Société détient donc une « participation substantielle » (« substantial holding ») (tels que ces termes sont définis dans la Corporations Act d'Australie) en elle-même équivalente à la participation de Volkswagen.

3 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O et 147 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (souterraine à CV5), et 0,80 % Li 2 O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 21 août 2024 (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement) tel qu'indiqué dans le rapport technique de la Société intitulé « NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project », préparé par Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph. D., Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., et Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., lequel est disponible sur SEDAR+. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par le conseil d'administration de la Société.

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont inclus pour fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction qui permet aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse concernant la stratégie, les activités futures, la situation financière, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction de la Société sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, par l'emploi d'expressions et de mots comme « planifier », « prévoir », « estimer », « anticiper », « croire », « atteindre », « explorer », « développer », « établir », ou des variantes de ceux-ci, éventuellement employés au futur ou au conditionnel. En particulier et sans s'y limiter, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs portant sur l'utilisation prévue du produit issu de l'investissement stratégique, l'expectative que la Société réalise une étude de faisabilité sur le projet Shaakichiuwaanaan, la croissance prévue de la demande pour du lithium d'ici la fin de la décennie et au-delà, et le potentiel que Volkswagen et PowerCo collaborent à l'atteinte de certains objectifs stratégiques partagés identifiés dans le protocole d'entente.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans cette information ou ces énoncés. Rien ne garantit que cette information ou ces énoncés se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment la totalité du financement requis et l'échéancier pour réaliser l'étude de faisabilité sur le projet Shaakichiuwaanaan, la capacité de la Société d'arriver à une DID à l'égard du projet, la faisabilité économique du projet Shaakichiuwaanaan, la capacité de la Société de financer le développement du projet Shaakichiuwaanaan à des conditions commercialement viables, l'obtention de tous les permis nécessaires pour construire et exploiter le projet Shaakichiuwaanaan, et la capacité de la Société de produire du lithium sur le projet Shaakichiuwaanaan afin d'honorer ses obligations en vertu de l'entente d'approvisionnement. Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés par la Société.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de la Société de satisfaire à toutes les conditions préalables de l'entente d'approvisionnement, les modalités commerciales prévues dans l'entente d'approvisionnement tenant compte du statut peu avancé du projet Shaakichiuwaanaan, le développement du projet Shaakichiuwaanaan, les taux de change et la capacité de la Société d'honorer ses obligations contractuelles. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d'autres facteurs, qui échappent à la Société et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus par la direction. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans cette information. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs cités dans les présentes laissent entendre. Compte tenu des incertitudes, des hypothèses et des risques qui sont inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs cités dans les présentes sont présentés dans le but d'aider les investisseurs à comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société vise tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règle d'inscription 5.23 de l'ASX)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 5 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

La production ciblée dont il est question dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX le 21 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce d'origine continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

