Patrimoine religieux : nouvelle phase de travaux à l'église de Saint-Édouard

SAGUENAY, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec contribue à la requalification de l'église de Saint-Édouard, située dans la Ville de Saguenay, en finançant les travaux urgents à réaliser sur l'immeuble patrimonial. Dans un contexte de dégradation avancée du bâtiment, cette intervention constitue une étape essentielle en vue d'un projet structurant pour la communauté locale. Le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe.

Plus précisément, l'aide de 1,5 M$ servira à la décontamination complète du bâtiment, à l'étanchéisation et à la remise à neuf des ouvertures ainsi qu'au démantèlement d'éléments intérieurs. Ce financement s'inscrit dans la volonté de protéger le patrimoine religieux au bénéfice des générations présentes et futures.

L'église de Saint-Édouard est un ancien lieu de culte de tradition catholique établi entre 1927 et 1928. Conçu selon les plans de Lamontagne et dessinés par Gravel, le bâtiment est construit au moyen d'une technique peu habituelle combinant le béton et l'acier. En 1989, il a est endommagé par un incendie, mais les architectes Laberge et Porcheron effectuent des travaux pour réhabiliter le lieu de culte, sans affecter son apparence. L'église est désacralisée à la suite de la dernière messe célébrée le 15 janvier 2006.

Citations

« Je suis très heureux de l'aide que notre gouvernement apporte à l'église de Saint-Édouard pour la sauvegarde de ce bâtiment de notre patrimoine religieux. Cette église est un témoin précieux de notre histoire collective et un lieu vivant de rassemblement pour la communauté. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Au-delà de l'urgence des travaux à réaliser à l'église de Saint-Édouard, il y a aussi une vision. Je tiens à saluer le travail et l'engagement de la Ville de Saguenay dans ce projet de requalification. Son implication, depuis le début, notamment avec les premiers travaux déjà réalisés, démontre une volonté claire de préserver ce lieu au bénéfice des générations actuelles et de celles à venir. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« L'église Saint-Édouard est un morceau de notre histoire et de notre patrimoine. Depuis le début de mon mandat, la Ville de Saguenay est engagée à trouver des solutions pour requalifier ce bâtiment, en un projet structurant : sa transformation en bibliothèque municipale. Je remercie le gouvernement du Québec pour ce soutien essentiel qui nous permet de soutenir le patrimoine à Saguenay. »

Luc Boivin, maire de Saguenay

« Les membres du conseil d'administration de Patrimoine Saint-Édouard se réjouissent de cette annonce du ministère de la Culture et des Communications du Québec qui contribue au projet de requalification de l'église Saint-Édouard. Il s'agit aussi d'un dénouement positif d'une longue lutte citoyenne qui a permis de sauver le plus fabuleux des monuments baieriverains. »

Andy Ellefsen, vice-président de Patrimoine Saint-Édouard

Faits saillants

Une somme de 1,5 M$ est réservée au Plan québécois des infrastructures 2026-2036 du ministère de la Culture et des Communication afin de soutenir le projet de requalification de l'église de Saint-Édouard.

Les travaux visent à terminer la requalification du bien initiée par la Ville de Saguenay en août 2025 avec la réfection de la toiture et la fermeture des persiennes.

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SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]