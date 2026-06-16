INVITATION AUX MÉDIAS - Publication du rapport La souveraineté culturelle du Québec à l'ère de l'intelligence artificielle

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Les membres du Comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels convient les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils présenteront leurs plus récents travaux.

Le Comité-conseil est formé de : madame Louise Beaudoin, monsieur Clément Duhaime, madame Véronique Guèvremont et monsieur Patrick Taillon.

Date : Le mercredi 17 juin 2026



Heure : 9 h 30



Lieu : Québec*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 8 h le mercredi 17 juin 2026, à l'adresse courriel suivante : [email protected]. Il est également possible d'assister à cet événement à distance.

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation. Un lien de connexion sera également disponible pour les médias accrédités qui ne peuvent se déplacer.

SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]