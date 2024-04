OAKVILLE, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - Patrimoine Manuvie* a annoncé qu'elle avait terminé la conversion de la plateforme des conseillers de Patrimoine Manuvie à uniFideMD, la plateforme de technologie et de systèmes de soutien de pointe des Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) à l'intention des conseillers. Dans le cadre de son objectif de devenir le fournisseur de solutions de gestion de patrimoine de premier choix pour les Canadiens, Patrimoine Manuvie a mis à la disposition des conseillers de nouveaux outils et de nouvelles ressources pour leur permettre d'offrir une expérience encore meilleure à leurs clients.

Tous les conseillers de Patrimoine Manuvie travaillent maintenant dans le nouvel environnement de SCFC et ont accès à une gamme complète d'outils numériques qui leur permettent de rationaliser leurs processus en numérisant les tâches administratives. Le gain d'efficacité ainsi réalisé leur permet de consacrer plus de temps à des entretiens fructueux avec leurs clients et au développement de leurs affaires.

Outre cette importante mise à niveau de la plateforme destinée aux conseillers et à leurs clients, Patrimoine Manuvie a également lancé des outils de gestion de portefeuille et de négociation améliorés grâce à son partenariat avec Envestnet. Cette nouvelle technologie permet d'établir des rapports détaillés sur les clients, de gérer efficacement les flux de travail et d'établir des rapports et des analyses sur les comptes.

« Nous sommes heureux des progrès et de la mise en œuvre de ces importantes mises à niveau technologiques. Nos équipes ont fait preuve d'un dévouement sans faille pour concrétiser cette transformation qui marque le début d'une nouvelle ère pour nos conseillers et nos clients. Et ce ne sont que les premiers pas du parcours de Patrimoine Manuvie visant à améliorer l'expérience des conseillers et des clients. D'autres initiatives visant à outiller les conseillers et à accroître leurs affaires devraient voir le jour cette année », a déclaré Leo Zerilli, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Canada, Gestion de placements Manuvie.

Ces importants investissements dans la technologie reflètent la mission de Gestion de placements Manuvie, qui consiste à développer ses activités de conseil au Canada et à rendre les décisions des investisseurs plus simples en améliorant la qualité globale des interactions et des processus pour les conseillers et leurs clients.

« Nous avons connu une année charnière, marquée par la fusion de nos deux courtiers et le lancement de notre nouvelle marque, Patrimoine Manuvie, qui reflète mieux la valeur des conseils et des services que nous offrons, en plus de la migration technologique et des changements qu'elle a entraînés pour nos équipes internes et nos conseillers », a ajouté Richard McIntyre, président et chef de la direction, Patrimoine Manuvie. « Nous sommes ravis des progrès réalisés dans le cadre de notre vision stratégique pour nos activités de gestion de patrimoine. Nous pensons que les conseillers, de même que leurs clients, tireront des avantages considérables de ces améliorations, et nous leur sommes reconnaissants de la patience dont ils ont fait preuve à notre égard pendant la mise en œuvre de cette importante mise à jour de notre modèle de prestation de conseils ».

Patrimoine Manuvie travaille avec plus de 1 000 conseillers au Canada. Faisant partie de l'une des plus grandes sociétés de services financiers du Canada, elle est bien placée pour être un fournisseur de choix pour les Canadiens à la recherche de conseils financiers et d'une approche exhaustive de la planification patrimoniale. Aujourd'hui, c'est un Canadien sur quatre qui utilise une solution Manuvie1.

* Le 1er janvier 2024, Placements Manuvie a officiellement changé de nom pour devenir Patrimoine Manuvie. Les deux sociétés qui formaient Placements Manuvie (Placements Manuvie incorporée, courtier en valeurs mobilières, et Placements Manuvie Services d'investissement inc., courtier en épargne collective) ont été fusionnées pour former une nouvelle société, Patrimoine Manuvie inc. De plus, en raison du changement de nom, nous avons remplacé Placements Manuvie Assurance inc. par Services d'assurance de Patrimoine Manuvie inc.

1. ** Au 31 décembre 2022, calcul de Manuvie fondé sur des hypothèses : il y a 7 162 631 clients de Manuvie sur le marché canadien (toutes les unités administratives), et la population canadienne comprend au total 31 615 827 personnes de 18 ans et plus, selon Statistique Canada (Ajouter ou enlever des données - Estimations de la population au 1er juillet 2022, par âge et sexe [statcan.gc.ca]).

Manuvie et Envestnet sont des sociétés distinctes et non affiliées. Le présent document ne doit pas être interprété comme une recommandation ou un endossement d'un produit, d'un service, d'une personne ou d'une entreprise en particulier.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

