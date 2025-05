TORONTO, le 21 mai 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (« GPM ») et Cedar Podium Investment Management ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique de construction d'une résidence pour clientèle étudiante, judicieusement située au centre-ville de Kingston (Ontario), tout près de l'Université Queen's. Au 283 Queen Street, la tour de 15 étages offrira 389 chambres entièrement meublées (178 unités) et tout le confort moderne, dont une salle de sport, des espaces réservés à l'étude, un salon de détente et une buanderie.

Ce projet répondra aux normes du bâtiment à carbone zéromc du Conseil du bâtiment durable du Canada (« CAGBC ») et vise une note Fitwel® 2 étoiles, ce qui témoigne d'un engagement fort en faveur de la durabilité, de la santé et du bien-être.

Ce projet est le premier pas d'une vaste collaboration ayant pour but d'offrir des logements de grande qualité à la clientèle étudiante, sous gestion professionnelle, et ce, partout au Canada. Cette union des compétences sectorielles profondes contribuera à remédier à la crise nationale du logement pour clientèle étudiante.

« Kingston est une destination de choix pour la clientèle étudiante et ce projet constitue une étape importante au soutien de sa croissance, a déclaré Bernard Luttmer, chef de la direction de Cedar Podium Investment Management. Notre partenariat avec GPM témoigne d'un engagement commun en faveur de solutions durables dans le secteur des logements pour la clientèle étudiante. »

« La demande continue de croître. Nous voyons donc ce type de logement comme une occasion de placement fort intéressante dans une catégorie d'actif alternative résiliente, aux facteurs nettement favorables, un plus pour les collectivités. Nous nous réjouissons de collaborer avec Cedar Podium dans le cadre de ce projet stratégique et visionnaire, a affirmé Marc Feliciano, chef mondial, Immobilier, de Gestion de placements Manuvie. Nous pensons d'ailleurs que l'ajout de résidences étudiantes contribuera indirectement à la libération d'unités multirésidentielles, au fur et à mesure que cette clientèle s'y installera. »

Kingston se classe systématiquement parmi les meilleures villes universitaires canadiennes. Elle est en effet réputée pour son accessibilité, sa qualité de vie et l'excellence de ses établissements d'enseignement (dont l'Université Queen's).

Toutefois, une grave pénurie de logements contraint son potentiel. Une étude menée par Bonard, un cabinet de services-conseils, souligne d'ailleurs que le manque de résidences étudiantes entrave considérablement la croissance institutionnelle et la venue d'étudiantes et d'étudiants étrangers au Canada.

Historiquement sous la gouverne de propriétaires du secteur privé, ce secteur est en pleine transformation. La hausse des inscriptions et l'offre limitée soulignent l'urgence de la mise en œuvre professionnelle de solutions évolutives. Le projet de Kingston cherchera justement à répondre à la demande en priorisant la durabilité, la qualité de vie et l'accessibilité.

La préparation du site est en cours et la construction devrait commencer au deuxième trimestre de 2025. L'achèvement des travaux et l'occupation des lieux sont prévus pour l'automne 2027.

