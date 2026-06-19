Louphoque - Les loutres de mer s'installent à Québec

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Kariane Bourassa, et le ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ont procédé aujourd'hui à une visite de la toute nouvelle attraction Louphoque de l'Aquarium du Québec. Les nouvelles infrastructures permettent à d'accueillir et de présenter pour la première fois des loutres de mer. L'attraction sera officiellement accessible au grand public dès demain.

La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Kariane Bourassa, et le ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, ont visité les nouvelles installations en compagnie de Marie-Pierre Lessard et Nathalie Julien-Boucher, respectivement directrice de la conservation et directrice de l'Aquarium du Québec. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Le projet de 20,9 millions $ s'est traduit par un réaménagement complet de l'îlot central de l'Aquarium. L'espace de 4000 mètres carrés accueille maintenant de nouveaux habitats pour des loutres de mer, une espèce menacée, et des phoques. Ce concept immersif de calibre international respecte les plus hauts standards de bien-être animal. Il favorise aussi l'interaction et l'observation des espèces à partir de bassins vitrés et de différents points de vue, tout en recréant un environnement naturel inspiré de la topographie canadienne (reliefs, promontoire rocheux, grottes marines, plages).

Des animaux enjoués et intelligents

Quatre loutres en provenance de l'Aquarium de Vancouver font leur entrée dans l'habitat, qui a de l'espace pour en accueillir quatre autres. Cet animal enjoué et très intelligent saura captiver l'intérêt des visiteurs. Pour en savoir plus sur Mak, Tazlina, Hardy et Quatse, les nouveaux pensionnaires, qui ont tous été rescapés et secourus en très bas âge, cliquez ici. Sept phoques communs, dont trois sont aussi de nouveaux pensionnaires pour l'Aquarium, sont également relocalisés dans l'habitat construit pour eux.

L'arrivée des loutres de mer dans la collection de l'Aquarium du Québec consolide sa position d'attraction touristique incontournable et représente une invitation à la population à venir le redécouvrir. Le seul autre établissement canadien à héberger cette espèce est l'Aquarium de Vancouver.

FAITS SAILLANTS - LOUPHOQUE

Les habitats des loutres de mer et des phoques comportent: Des bâtiments de soin avec bassins Des bassins de présentation Un bassin d'isolement Des aires de vie pour les animaux

Un parcours client éducatif avec aire de présentation a été aménagé

Les matériaux utilisés dans l'aménagement paysager (pierres, pavés) ont été récupérés en grande partie dans celui de l'ancien l'îlot central.

VISUEL

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Vidéo du projet Louphoque

CITATIONS

« L'Aquarium du Québec est une destination parfaite pour les touristes et les petites familles qui viennent s'émerveiller et apprendre sur le monde marin. L'arrivée des loutres va certainement donner envie de découvrir ou redécouvrir l'Aquarium et les 10000 spécimens qui s'y trouvent. Je suis fière que notre gouvernement ait investi non seulement dans les attraits, mais aussi dans le réaménagement du stationnement de l'Aquarium et de l'avenue des Hôtels. C'était important de le faire »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air et députée de Charlevoix-Côte=de-Beaupré.

« Tous les produits touristiques doivent se renouveler. L'Aquarium du Québec est l'une des attractions les plus courues de la région de Québec et une carte de visite importante à l'international. Ses visiteurs génèrent des retombées importantes dans l'économie. Le projet Louphoque est le résultat d'une vision qui a été appuyée dès le départ par le gouvernement du Québec et qui porte aujourd'hui ses fruits»

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale,

« La réalisation d'un projet de l'ampleur de Louphoque a été complexe pour arrimer les nouvelles infrastructures à celles existantes. Je lève mon chapeau aux équipes et aux partenaires qui ont travaillé sur le projet et qui ont réussi à le livrer à l'intérieur de l'enveloppe prévue. J'invite la population à venir se laisser séduire par le charme des loutres de mer qui viennent d'élire domicile à l'Aquarium du Québec. »

Martin Soucy, PDG de la Sépaq

sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Sources et informations : Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, Téléphone : (418) 254-9314, [email protected]; Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, Téléphone : (367) 990-1882, [email protected]; Flore Bouchon, Conseillère stratégique aux communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Téléphone : (514) 264-1202, [email protected]