Patrimoine en fête 2026 célèbre les 150 ans de Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 4 août 2026 /CNW/ -- La Ville de Montréal invite la population à participer à la journée Patrimoine en fête, le 22 août prochain à partir de 10 h, sur l'avenue de Monkland, entre les avenues Wilson et de Melrose dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Cette édition spéciale soulignera le 150e anniversaire de la fondation de Notre-Dame-de-Grâce et mettra en lumière la richesse du patrimoine montréalais, tant matériel qu'immatériel.

Organisé dans le cadre des quatre jours de piétonnisation de l'avenue de Monkland, l'événement proposera près d'une vingtaine d'activités gratuites pour toute la famille : ateliers participatifs, visites guidées, kiosques thématiques, prestations musicales et spectacles de danse.

La Ville de Montréal profite de cet événement annuel, qui se tient chaque année dans un quartier différent, pour sensibiliser la population à l'importance de préserver et de transmettre son patrimoine aux générations futures.

En plus des kiosques sur l'avenue de Monkland, les personnes participantes pourront profiter de nombreuses activités :

Boubé | Musique

Frictions | Performance danse

Raiz Viva | Musique

Avatarium | Projet dansant

Une visite guidée par Héritage Montréal et des ateliers de création auront aussi lieu durant cette journée.

« Patrimoine en fête est une occasion privilégiée de célébrer ce qui nous rassemble et façonne notre identité collective. En soulignant les 150 ans de Notre-Dame-de-Grâce, nous invitons la population à découvrir ou redécouvrir l'histoire, les lieux et les traditions qui contribuent à la richesse du patrimoine montréalais », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Stephanie Valenzuela.

« Le patrimoine donne de l'âme et du sens à la ville lorsqu'il est vécu et partagé par la communauté. Grâce à la participation d'organismes, d'artistes et de citoyennes et citoyens engagés, cette journée permettra de mettre en valeur le caractère unique du quartier de Notre-Dame-de-Grâce et de favoriser les rencontres autour de notre histoire commune », a ajouté la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal, Andréanne Moreau.

Pour en savoir davantage, consultez Patrimoine en fête à NDG.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]; Communications de l'arrondissement de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, [email protected]